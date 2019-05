Emerson: "Ik heb de Europa League-finale te danken aan mijn moeder"

De linksback van Chelsea staat voor de grootste wedstrijd van zijn leven, maar had veel aanmoediging nodig om zijn carrière niet voortijdig te staken.

Emerson Palmieri had de hulp van zijn moeder keihard nodig om zijn droom waar te maken als profvoetballer. Als zoon van havenwerker Reginaldo had de linksback nooit durven dromen van een Europese finale. Zijn vader werkte tien uur per dag om zijn gezin uit de favela's van te houden en zijn moeder zorgde voor hem en zijn broer.

Als jongetje zat Emerson op zaalvoetbal bij Gremetal en de back zou later naar Santos verkassen, waar hij ook voor het zaalvoetbalteam uitkwam. Op zijn vijftiende wilde hij stoppen omdat hij de top net niet leek te kunnen halen. Brazilië levert absolute wereldsterren, maar laat jonge spelers ook keihard vallen als ze niet goed genoeg zijn.

Eliana Palmieri, zijn moeder, motiveerde hem echter om toch door te zetten en Emerson kreeg een kans van Santos, waar hij de overstap naar het veld mocht maken op vijftienjarige leeftijd. Emerson is zo dankbaar voor de support van zijn moeder dat hij een eventuele winst van de -finale tegen zou opdragen aan zijn inspiratiebron.

"Mijn moeder en vader zijn de belangrijkste personen in mijn leven. Ze betekenen alles voor mij", stelt de 24-jarige in een exclusief interview met Goal. "Toen ik zes jaar oud was, bracht mijn moeder me elke dag naar de training. De reis duurde een uur omdat we het helemaal aan de andere kant van de stad was", memoreert de linksback die woensdag vermoedelijk in de basis mag starten.

"Ik was bijna elke training te laat omdat het zo ver was. Ik zei mijn moeder steeds dat het niet te doen was, dat we ermee moesten stoppen. Zij zei 'nee, je zult zien dat als je blijft gaan, dat je uiteindelijk succes hebt'. Nu zie ik in dat ze gelijk had en ik moet ook mijn vader bedanken. Hij werkte altijd in de havens om ons te onderhouden. Ik dank mijn carrière aan hen. Zij hielpen me bij mijn droom om profvoetballer te worden."

Ook de lokale voetbalclub Santos krijgt alle credits van de linksachter. "Ik was als kind al fan van die ploeg en was dolblij dat ik voor die club mocht spelen sinds mijn tiende. Het was cruciaal dat ik een contract kreeg. Op die dag overtuigde ik mezelf dat ik goed genoeg was om het te halen en later focuste ik me op mijn missie om een bepalende speler te worden."

"Ik zou zeggen dat de dag waarop ik voor tekende, misschien wel net zo belangrijk was", doelt hij op zijn overstap van naar de Blues. Hij werd in januari 2018 gekocht voor een som van twintig miljoen euro en kreeg toen een belletje dat hij nooit meer gaat vergeten. "Mijn moeder belde me en zei 'het is je gelukt, je hebt het waargemaakt'. Het was een geweldige dag omdat ik voelde hoe gelukkig zij voor me was."

Emerson's armen staan vol tatoeages om zijn ouders te eren. Ook staan er religieuze teksten op, verwijzingen naar zijn tijd in Italië en rugnummer 33. Zoals zovelen wordt hij bezeten door voetbal. Hij kijkt beelden na de trainingen, speelt FIFA en Football Manager met zijn vrienden om maar zo veel mogelijk van het spel mee te krijgen.

De verdediger laat zich inspireren door beroemde landgenoten en het is Roberto Carlos die hem ertoe zetten zich op de linksbackpositie te focussen. "Elke Braziliaan die wil voetballen heeft te maken met druk, want mensen denken dat je de nieuwe Ronaldinho of Ronaldo Fenomeno bent. Daar groei je mee op."

"Brazilianen zijn gek van voetbal. Ik kijk graag wedstrijden, leer van andere spelers door naar hen te kijken en probeer hun sterke punten aan mijn eigen spel toe te voegen. Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho en Roberto Carlos volgde ik als kind", beaamt Emerson, die een aspect van laatstgenoemde in ieder geval niet kan kopiëren.

"Zijn vrije trappen. Hij was een echte specialist met zo'n keihard schot. Ik heb geprobeerd het na te doen, net zoals ik ook Marcelo van als voorbeeld zie. Zij zijn de linksbacks die de meeste indruk op mij hebben gemaakt. Ik wil een mix van hun zijn, met daarnaast mijn eigen persoonlijkheid en kwaliteiten."

Emerson volgt Engelse les, maar zijn beste vrienden bij Chelsea zijn logischerwijs Brazilianen, al kan hij ook goed overweg met de Spaans sprekende spelers. Het is echter vooral David Luiz die hem bijstaat, zoals de routinier zelfs naar Brazilianen van andere clubs omkijkt. Emerson is dankbaar voor die hulp.

"David Luiz heeft me goed geholpen sinds ik hier ben," vervolgt de linksback. "Willian en Jorginho net zo goed. Zij zijn net als ik Braziliaans en het zit in onze natuur om anderen te helpen. Ik wil hen dus ook helpen waar ik kan. Zo gaat dat", aldus Emerson, die dit seizoen met Chelsea liefst 26 punten achter landskampioen eindigde.

De Braziliaan geeft toe dat Chelsea nog niet zo ver is als City en , maar denkt dat dit snel kan veranderen. Laatstgenoemde club is volgens Emerson wel het beste team waar hij ooit tegen speelde. "Het was lastiger tegen hun dan tegen City, want tegen die ploeg werkte ons plan goed. We bestreden hen op de juiste manier."

"Desondanks was het wel een lastige wedstrijd", blikt hij terug. "Tegen Liverpool probeerden we ons op dezelfde manier voor te bereiden, maar zij speelden veel directer. Ze gingen razendsnel van verdediging naar aanval en wij konden de tegengoals niet voorkomen. Daarom vind ik Liverpool de lastigste tegenstander."

"​Natuurlijk kunnen we hen wel achterhalen. We lijden namelijk niet alleen maar nederlagen tegen hen. We hebben ze ook al eens verslagen. We moeten consistenter worden om het gat et dichten, maar ik weet zeker dat Chelsea snel op dat niveau zal zitten"​, belooft Emerson, die Marcos Alonso uit de basis heeft gespeeld bij de Blues.

Trainer Maurizio Sarri geeft hem steeds vaker de voorkeur nu hij gewend is aan zijn nieuwe omgeving. Ook speelde het mee dat hij herstellende was van een knieblessure toen hij anderhalf jaar geleden aankwam in Londen. Inmiddels is dat verleden tijd, maar zijn topniveau heeft hij nog niet aangetikt, denkt Emerson zelf.

"Ik kan niet zeggen dat mensen het beste van mij gezien hebben, maar ik kan wel zeggen dat ik veel wedstrijden goed heb gespeeld", concludeert hij. "Ik probeer ook te leren van de fouten die ik maak. Ik ben nog altijd pas 24 jaar en heb nog veel te leren. Ik doe alles om te kunnen schitteren voor de fans."

Hij hoopt dan ook op zijn best te zijn als Chelsea woensdagavond aantreedt tegen Arsenal. De wedstrijd start om 21.00 uur.