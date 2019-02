Emanuelson predikt rust na bewogen week bij FC Utrecht

Na de thuisnederlaag tegen Willem II volgde voor FC Utrecht een trainingsweek met twee incidenten waar Oussama Tannane bij betrokken was.

De aanvaller is door de club op non-actief gesteld. Urby Emanuelson hoopt dat alle neuzen weer dezelfde richting op staan in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle. "Geschrokken ben ik niet, want we zagen het allemaal gebeuren", vertelt Emanuelson over het gedwongen vertrek van Tannane tegenover RTV Utrecht. "Het is vervelend wat er is gebeurd. De rest is nu aan de club en 'Ous' zelf. De meesten waren er wel bij, voor de rest willen we er niet te veel op ingaan. Wij moeten ook verder, want zondag wacht een belangrijke wedstrijd.”"



Volgens De Telegraafging Tannane deze week twee keer over de schreef op de training. Na een tackle kon Sean Klaiber niet verder. Een paar dagen later zou Tannane opnieuw een harde overtreding hebben gemaakt op de verdediger, waarna het tot een aanvaring kwam. “"Het is logisch dat als het wat minder loopt, dat er irritatie komt te ontstaan”", vervolgt de ex-Ajacied. “"We hebben daarover maandag een goed gesprek gehad. We moeten verder. Dat moeten we met zijn allen doen en dat moet zondag weer gebeuren.”"



Dan wacht voor FC Utrecht de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, waar Jaap Stam sinds kort de trainer is. Emanuelson kent hem nog vanuit hun gezamenlijke tijd bij Ajax. “"Iedereen weet hoe Jaap is als persoon, zijn mentaliteit en werkwijze, hoe hij was als voetballer. Ik moet zeggen dat hij als trainer heel erg verschilt als voetballer. Jaap in mijn Ajax-periode was voor ons iemand die heel veel respect afdwong van jonge spelers. De manier hoe hij zich opstelde naar ons, hoe hij ons hielp en stimuleerde. Niet alleen met zijn mond, maar ook qua werklust. Een voorbeeld voor velen en een prettige ploeggenoot.”"