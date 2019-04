'Elimineren van Ajax kan selectie van Tottenham 5,7 miljoen euro opleveren'

De voetballers van kunnen een bedrag van maximaal 5,7 miljoen euro bijschrijven als dit seizoen de wordt gewonnen, zo schrijven Engelse media vrijdag. De selectie van manager Mauricio Pochettino zal op de eerste plaats in de halve finales met moeten afrekenen, waarna in een eventuele finale op 1 juni in het Wanda Metropolitano of verslagen moet worden.

Voorafgaand aan het seizoen kwam een delegatie van de spelersgroep tot een akkoord met voorzitter Daniel Levy over een nieuw bonussysteem. Dat werpt deze voetbaljaargang reeds zijn vruchten af voor de voetballers. Engelse media schrijven dat de spelersgroep voor het bereiken van de halve finales zich al van een bedrag van 2,3 miljoen euro heeft verzekerd. Dat bedrag kan oplopen als de finale wordt bereikt en vervolgens ook wordt gewonnen.



De verrichtingen van de voetballers in de Premier League worden ook extra beloond, naast hun toch al lucratieve spelerscontracten. Er zitten echter ook haken en ogen aan indien de prestaties tegenvallen. Sommige voetballers, vaak de grootverdieners, gaan bijvoorbeeld minder verdienen in het geval dat de club zich niet voor de volgende editie van de Champions League plaatst. Veel clubs in de Premier League gebruiken het systeem ook om voetballers die minder verdienen een potentieel hoog salaris in het vooruitzicht te stellen.



De maand januari was voor Tottenham funest: in slechts drie dagen tijd vonden de Londenaren hun Waterloo in zowel de als de EFL Cup. Het bereiken van de finale van de Champions League is niet het enige doel voor de selectie van Pochettino. De nummer drie van de Premier League heeft slechts drie punten meer dan nummer zes en gaat zaterdag op bezoek bij . Een plek bij de eerste vier of het winnen van de Champions League is een garantie voor een volgende deelname aan het Europese miljardenbal.