Elia onthult ambitie in gesprek met Di Marzio: "Ik wil daar terugkeren"

Eljero Elia voelt er wel wat voor om volgend seizoen weer uit te komen in de Serie A.

Dat blijkt uit een gesprek van de vleugelaanvaller van Istanbul met de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio.

Elia, wiens contract in Turkije op 26 juli afloopt, bevestigt in hetzelfde gesprek dat er concrete interesse is vanuit Italië, zonder daarbij in te gaan op specifieke namen.

"In ben in gesprek met enkele clubs. Ik wil terugkeren in de en iedereen laten zien wie ik ben", zo benadrukt de zelfverzekerde Elia, die in het seizoen 2011/12 onder contract stond bij .

Een succes was het verblijf in Turijn allerminst, want de routinier kwam tot slechts vier optredens. "Ik was toen nog te jong en had geen geduld. Ik ging te vroeg daarheen en wilde alles spelen. Ik was 24 jaar en wilde niet op mijn kans wachten. Maar desondanks was het geen slechte ervaring."



Elia wil ondanks zijn ambities op een waardige manier afsluiten bij Istanbul Basaksehir, waar hij sinds 2017 onder contract staat. "Ik wil kampioen worden en verder komen in de ", vervolgt de voormalig Feyenoorder.

"Daarna ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil. Mijn zaakwaarnemer is momenteel in gesprek met verschillende Italiaanse clubs. Maar verder kan ik er niets over zeggen."



De 33-jarige vleugelaanvaller stond enkele jaren geleden ook al eens voor een rentree in de Serie A. " en hadden interesse en in beide gevallen had ik al snel een persoonlijk akkoord bereikt."

"Maar en later vroegen te veel geld voor me en wilden me ook niet laten gaan. Beide keren stond ik al op het vliegveld op mijn vlucht te wachten, maar Sampdoria en Fiorentina konden de deal niet rond krijgen en dus stapte ik niet in het vliegtuig."