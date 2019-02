Elia lacht om column van 'clown' Mossou: "Zelf was je keeper, toch?"

Eljero Elia kan de recente column van Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad niet echt waarderen. De aanvaller komt er ietwat negatief in naar voren.

De journalist analyseerde de gang van zaken bij Feyenoord, voormalig werkgever van de 31-jarige aanvaller. De huidige buitenspeler van Medipol Basaksehir reageert via Twitter cynisch op het schrijfsel van Mossou.

Afgelopen zaterdag schreef Mossou over de huidige nummer drie van de Eredivisie. Hij verdeelde alle aankopen van de Rotterdamse club in verschillende categorieën: bord-op-schoot-spelers, verloren zonen, tropische verrassingen en afdankertjes. "Klinkt wat lullig, maar dit zijn de voormalige Eredivisie-spelers die nét niet goed genoeg zijn voor een topcompetitie", aldus Mossou, die Elia in de laatste categorie schaarde.



"Stiekem zijn dit óók bord-op-schootspelers, maar je hebt er wel even Google bij nodig. Denk aan Cuco Martina (afgelopen transferwindow op huurbasis overgekomen van Everton, red.), Steven Berghuis, Eljero Elia of over een tijdje: Jürgen Locadia en Vincent Janssen", aldus de columnist, die ermee een reactie uitlokte bij Elia.



"Prachtig dit. Ik moest gewoon reageren, kon het niet laten, clown dat je d'r bent. Zelf nog niet eens op hoog niveau gespeeld en dan dit komen zeggen. Zelf was je keeper, toch?", aldus Elia. De routinier was van 2015 tot 2017 actief in De Kuip en won met Feyenoord de TOTO KNVB Beker en de landstitel. In 68 duels voor Feyenoord was Elia goed voor 18 goals en 14 assists.