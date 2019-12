'Elf visjes op schoolreisje' krijgen ervan langs: "Onthutsend slecht"

De deelname van PEC Zwolle aan de TOTO KNVB Beker is voorbij. Op bezoek bij Fortuna Sittard gingen de Zwollenaren hopeloos met 3-0 onderuit.

Het is voor het team van John Stegeman alweer de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels in alle competities én een domper na de 1-2 zege van zaterdag op in de .

"Kennelijk denken wij dat als we een keer aardig voetballen en winnen dat we meteen de koning zijn. Dit is wel heel bijzonder. De eerste helft was zo slecht", erkende Stegeman in gesprek met de Stentor.

"Voetbal begint met competitief zijn, duelleren, elkaar te helpen. Daar heb ik niks van gezien. We schoten de bal nog net niet in eigen doel." Dat gebeurde echter wél. "Dat deden we na rust", doelend op de eigen goal van Darryl Lachman.

Pelle Clement keek zijn ogen uit. "Onthutsend slecht", vertelde hij aan FOX Sports. "Geen intensiteit, geen beleving... Het leek net alsof we op schoolreisje waren. Iedereen wist dat dat een enorm belangrijke wedstrijd was. Misschien zijn er jongens die er te makkelijk over denken, dat we hiernaartoe kunnen en weer zo makkelijk kunnen voetballen... Maar als je niet minimaal dezelfde strijd levert als Fortuna, dan krijg je dit."

"In de eerste helft leken we wel elf visjes. Dan ging er één druk zetten, dan weer niet... Maar totaal niet samen. We hadden geen karakters in de ploeg die de boel bij elkaar kunnen houden."

Lees beneden verder

Thomas Lam had evenmin een goed woord over voor de prestatie. "Alles wat vanavond fout kon gaan, ging ook fout. Zeker in de eerste helft. Dan ga je nooit wedstrijden winnen. Ik ben geschrokken."

"Ik snap sommige dingen echt niet, dat je zo kan voetballen met elkaar", sloot Stegeman af. "Want we voetballen, met alle respect, ook niet tegen of , die echt goed zijn. Dit is gewoon een ploeg waar we volgens mij competitief mee kunnen zijn."

"Maar zij knallen erop, zijn enthousiast, fel en scherp doen ons pijn omdat wij overal achteraan hobbelen." Er zit dus maar één ding op, aldus Stegeman: "Control, alt, delete."