El Pistolero schiet weer raak! Suárez laat Vinícius zien hoe het moet

De ervaren spits scoorde twee keer en forceerde een eigen doelpunt, waar de Catalanen de Copa del Rey-finale haalden na een 3-0 zege.

Ze noemen hem 'El Pistolero' en Luis Suárez liet precies zien waarom toen hij woensdagavond Real Madrid neerschoot en hun hoop op de Copa del Rey-winst doodde met een klinische prestatie in de tweede helft.

Los Blancos was in de eerste 45 minuten de dominantie ploeg in Santiago Bernabéu en drong Barcelona naar achteren en creëerde een aantal kansen.

De thuisploeg leek op weg om de finale te bereiken nadat de heenwedstrijd in Catalonië in 1-1 was geëindigd.

Suárez had echter andere ideeën: hij maakte twee doelpunten en forceerde nog een treffer, waar hij titelhouder Barcelona naar hun zesde opeenvolgende Copa-finale leidde met een 4-1 zege over twee wedstrijden.

Dat was al moeilijk genoeg voor de Real-fans om te accepteren, maar de manier waarop hij zijn tweede doelpunt maakt, een Panenka-strafschop, gaf het gevoel dat hij de Madrilenen bespotte op hun eigen veld.

Het is Real's aanvoerder Sergio Ramos die gewoonlijk die truc vanaf de strafschopstip uithaalt, maar nu, elke keer dat hij dat doet, zullen de Madrid-fans gedwongen worden, met dank aan de Uruguyaanse scherpschutter van Barça, zich deze vernedering te herinneren.

Hij heeft ze natuurlijk al vaak pijn gedaan.

Suárez's twee treffers brachten hem op elf doelpunten in dertien wedstrijden in alle competities tegen de aartsrivaal van Barcelona, waardoor Real zijn favoriete slachtoffer werd. Zelfs Lionel Messi heeft niet zo vaak gescoord tegen Madrid sinds Suárez in 2014 in Camp Nou arriveerde.

Dit was ook een les voor het jonge kanon van Real Madrid, Vinícius Júnior, die alles deed behalve de bal in het net te schieten.

De eerste helft was eigenlijk een van de slechtse van Barcelona sinds Ernesto Valverde de leiding heeft, wat geen sinecure was, aangezien deze tweede wedstrijd van de halve finale zijn honderdste wedstrijd op de bank was.

Het ontbrak Barcelona aan ideeën. Sterker nog, de bezoekers leken helemaal geen spelplan te hebben; het was zo slecht.

Alleen de slappe afwerking door Real Madrid en het geweldige keepen door Marc-André ter Stegen zorgden ervoor dat de stand halverwege nog 0-0 was.

Suárez leek ook lusteloos. Zijn late doelpunt tegen Sevilla in het weekend had zijn zelfvertrouwen moeten verhogen, maar er was een zorgwekkend vertrouwde blik van traagheid over zijn spel.

Ousmane Dembélé was ook teleurstellend in de eerste helft, niet in staat om de hoogtes te raken die hij enkele weken geleden voor zijn enkelblessure wist te behalen.

De Fransman was in sensationele vorm geweest, maar kijkt nu terug op de eerste helft met enkele afschuwelijke balcontacten waardoor hij veel te vaak het balbezit verloor.

De stelde Real's twee centrale verdedigers en hun middenvelders in staat zich uitsluiten te concentreren op het dekken van Lionel Messi, wat ze uitstekend deden.

De ene keer dat de Argentijn van hun wegtrok, haalde Toni Kroos hem neer en op de een of andere manier kreeg hij hiervoor geen kaart.

Niets viel goed voor Barcelona, maar Madrid was ook niet gelukkig. Immers, wat heb je aan balbezit zonder dat daarbij een doelpunt valt?

Vinícius was sensationeel en schakelde Nélson Semedo en Gerard Piqué uit, maar kon de bal niet in het net krijgen.

Op verschillende momenten kreeg hij de Madrid-fans op de banken, maar het eindigde vrijwel altijd met hun gezicht in de handen na een slechte afwerking.

Toen, vijf minuten na de rust, waar de thuisploeg nog steeds de bovenhand had, kreeg Suárez het thuispubliek stil met een uitstekende afronding na goed terugleggen van Dembélé.

Het was de eerste kans voor Barcelona in de wedstrijd en Suárez benutte het. Plotseling nieuw leven ingeblazen, begon hij de achterste vier van Madrid te martelen.

Hij was klaar om de tweede binnen te werken, maar Raphaël Varane deed het voor hem. Toen bracht Casemiro Suárez neer in het strafschopgebied en hij produceerde zijn genadeslag, de Panenka.

Suárez laat misschien dat de jaren beginnen te tellen, hij maakt weken door dat hij niet scoort, maar als hij de geur krijgt, zal hij het niet laten gaan, zoals de koelbloedige moordenaar die hij is.

Vinícius , die volop schoten afvuurde maar wilde, kan veel leren van de Uruguayaan.

Inderdaad, terwijl de Braziliaan zijn kamer leegmaakte - met zes schoten op doel, meer dan Barcelona als een team - maar zonder succes, de schutter van Barça raakte opnieuw het doelwit.

Daarom noemen ze hem nog steeds 'El Pistolero'.