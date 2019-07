El Khayati zorgt voor scheve gezichten in kleedkamer: "Er spelen wat dingen"

De relatie tussen ADO Den Haag en Nasser El Khayati is in de afgelopen tijd behoorlijk verslechterd, zo weet Voetbal International woensdag te melden.

De middenvelder werd vorige week door verschillende media in verband gebracht een transfer naar Qatar SC, al blijft een definitief akkoord tussen beide clubs voorlopig uit.

El Khayati ontbreekt wegens de transferperikelen al een week op het trainingsveld van ADO, wat weer voor scheve gezichten bij ploeggenoten zou zorgen. Enkele spelers van ADO zouden inmiddels al om opheldering hebben gevraagd bij de clubleiding.

De verwachting binnen de spelersgroep was dat de situatie omtrent de aanvallende middenvelder al veel eerder zou zijn geregeld.

Lees beneden verder

El Khayati ontbrak onlangs op de Open Dag van ADO, terwijl hij op hetzelfde moment in Rotterdam aanwezig was bij de El Khayati Cup. Dit zou zijn populariteit bij de Eredivisionist uit Den Haag geen goed hebben gedaan.



Technisch manager Jeffrey van As verklaart aan het weekblad waarom El Khayati de trainingen van ADO overslaat. "Het klopt dat er wat dingen spelen. Wij hadden ook verwacht dat het sneller zou gaan, maar er is nog met geen enkele club een akkoord bereikt over El Khayati."

"Een akkoord tussen de clubs is noodzakelijk om een transfer te kunnen afronden. Wij hebben El Khayati toestemming gegeven om niet met ons mee te trainen. Verder wil ik er op dit moment niets over kwijt."



De dertigjarige El Khayati was afgelopen seizoen met 17 doelpunten en 12 assists in 33 wedstrijden een van de uitblinkers aan ADO-zijde.

De middenvelder, die overigens niet wordt bijgestaan door een zaakwaarnemer, staat voor zijn laatste contractjaar in het Cars Jeans Stadion, al lijkt een tussentijds vertrek de beste optie voor beide partijen.