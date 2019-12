El Khayati ziet 'lefgozer' bij Ajax: "Het was een genot om naar te kijken"

Noa Lang heeft zondagmiddag een basisplaats bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Twente.

De twintigjarige buitenspeler kwam afgelopen week in het met 0-2 gewonnen -duel met OSC al als invaller binnen de lijnen. Abdenasser El Khayati genoot enorm van de invalbeurt van Lang, zo vertelt hij bij Goedemorgen van FOX Sports .

"Het was een genot om naar te kijken. Hij speelde met lef, het leek alsof hij nog bij Jong of de Onder-19 was. Het was mooi om te zien, hij wilde ballen hebben en speelde uitdagend", zegt El Khayati, die afgelopen zomer verruilde voor Qatar SC.

De eveneens aanwezige Arnold Bruggink krijgt de vraag of de huidige prestaties van Lang een zegen zijn voor de directie van Ajax, die het verwijt krijgt dat er te weinig jeugd kan doorstromen bij de Amsterdammers.

"Er moet iets te zeuren zijn, maar dat is het gevolg van dat de lat omhoog is gegaan", reageert Bruggink. "Dat heeft ook met salarissen te maken, dat je andere spelers kunt halen."

"Dan wordt het voor de jeugd ook moeilijker om meteen aan te haken bij dat niveau, omdat er simpelweg direct gepresteerd moet worden. De kansen die je krijgt, zijn schaarser. Dan is het nog steeds zo dat Ajax ook opleidt voor andere ploegen."

Bruggink krijgt vervolgens de vraag wat hij van Lang vindt. "Hij heeft in ieder geval lef en dat helpt wel als je in dit soort wedstrijden moet spelen. Dat je zo invalt als Nasser zegt, heb je echt nodig. Je moet echt mee met die andere spelers, je moet heel snel aanhaken. Anders ben je heel snel klaar."

"Kijk bijvoorbeeld naar Razvan Marin. Hij begon aan het seizoen, maar stond niet in de geoliede machine die Ajax nu is. Hoe vaak heb je hem nu nog gezien? Je hoort dat hij best goed traint en wel mee kan, maar voor je gevoel is hij al afgeschreven."