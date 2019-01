El Khayati: "Wellicht kan ik die stap dan nog maken in januari"

Nasser El Khayati denkt voorlopig niet aan een vertrek bij ADO Den Haag. Hij staat ervoor open, maar de juiste club heeft zich nog niet gemeld.

Daarom focust de aanvallende middenvelder zich volledig op zijn werk in de ploeg van Alfons Groenendijk. De clubtopscorer werd in de wandelgangen reeds in verband gebracht met clubs als Sivasspor, Besiktas en Galatasaray, maar hij laat zich niet afleiden. "Ik zit er gewoon heel simpel in: wat komt, dat komt. Voor de rest ben ik gewoon gefocust op ADO Den Haag."

"Ik hou het ver van mij vandaan. Als straks een mooie club concreet is, ga ik ernaar luisteren. Alle geruchten heb ik niks aan", vertelt de 29-jarige El Khayati aan Omroep West. "Als alles honderd procent concreet is, dan pas kan ik gaan nadenken of ik het doe of niet. Zolang dat er niet is, focus ik mijn gewoon lekker op ADO Den Haag."



Eerder liet El Khayati al doorschemeren open te staan voor een transfer. "Dat is nu niet anders. Als er nu wat komt, ga ik er zeker naar luisteren", klinkt het. "Wellicht kan ik die stap dan nog maken in januari. Daar sta ik ook voor open en daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar als dat er niet is, focus ik mij op ADO."



Deze week liet trainer Groenendijk in gesprek met Voetbal Internationalal weten een eventuele transfer van El Khayati niet tegen te houden. "Nasser is doorslaggevend voor ons qua doelpunten en assists, meer dan andere belangrijke spelers dat bij hun clubs zijn. Maar als hij deze maand een mooie transfer kan maken, ga ik als trainer niet lopen mauwen. Dan heeft hij dat helemaal zelf verdiend en zie ik het ook als een compliment voor ons als staf, dat hij zo'n stap vanaf ADO maakt."