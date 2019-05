El Khayati viert feest op veld Galatasaray en voedt transfergeruchten

won zondag met 2-1 van Medipol en de driepunter tegen de titelconcurrent was voldoende voor de 22ste landstitel in de clubgeschiedenis. Abdenasser El Khayati zag de kampioenswedstrijd vanaf de tribune in het Türk Telekom Arena en mengde zich na het laatste fluitsignaal tussen de feestende Galatasaray-supporters op het veld.

De aanvallende middenvelder van vierde feest met onder meer voormalig ploeggenoot Ömer Bayram, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij , en Marokkaans international Younes Belhanda. In de Turkse media is zijn aanwezigheid bij het kampioensduel ook opgepikt en wordt al gesproken over een op handen zijnde overgang van El Khayati naar Galatasaray, al heeft ADO nog geen officieel bod ontvangen vanuit Istanbul.



El Khayati had met zeventien doelpunten en twaalf assists een belangrijk aandeel in de negende plaats van ADO in het afgelopen seizoen, al was plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal net een brug te ver. De dertigjarige middenvelder heeft een contract tot medio 2020 en het lijkt aannemelijk dat hij deze zomer een transfer maakt, zodat de Eredivisionist een transfersom ontvangt.



El Khayati heeft door zijn goede prestaties van het seizoen de aandacht getrokken van andere clubs en de middenvelder kan niet ontkennen dat hij zijn seizoen deze zomer hoopt te kunnen verzilveren: "Vorig jaar was dat ook zo, maar toen koos ik voor een langer verblijf. Als ik écht had geforceerd, had het in de winter ook gekund. Maar ik ben gelukkig bij ADO", zei hij vorige week tegen Omroep West .