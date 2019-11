El Ghazi: "Als Ajax zijn ding doet, moet het wel goed komen"

Voor Ajax staat komende woensdag de uitwedstrijd tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions League op het programma.

De Fransen zijn voorlopig de hekkensluiter in Groep H van het miljardenbal met één punt. Anwar El Ghazi stond twee jaar onder contract bij en voorspelt in gesprek met Showtime hoe les Dogues gaan proberen om de Amsterdammers te bestrijden.

“De trainer (Christophe Galtier, red.) kennende zal hij compact blijven spelen en loeren op de counter. Om eerlijk te zijn denk ik dat ze hetzelfde zullen spelen als in Amsterdam, misschien iets meer vooruit”, stelt El Ghazi.

Hij vertelt dat Galtier zijn selectie heeft heeft afgesteld op zijn speelstijl. “De trainer is specifiek op zoek gegaan naar spelers die snel zijn en in de counter het verschil kunnen maken."

"Ze houden de linies kort op elkaar en blijven schuiven om op het juiste moment de bal te veroveren en te counteren. Ik denk dat Ajax veel balbezit zal hebben en als ze hun eigen spel spelen, denk ik wel dat Ajax gaat winnen.”

Joël Veltman en Daley Blind ontbreken in Lille wegens een schorsing en dat kan een probleem vormen, denkt El Ghazi. “Schuurs is net nieuw, al speelde hij een goede wedstrijd tegen ."

"Álvarez zie ik niet echt als centrale verdediger in de luchtduels. De spits van Lille is snel, lang en sterk”, analyseert de aanvaller, die Lille afgelopen zomer definitief verliet voor Aston Villa.

“Als Ajax zijn ding doet, moet het wel goed komen. Op wie ik hoop? Dat is een moeilijke vraag, haha. Ik heb voor beide clubs gespeeld en heb niet echt een voorkeur. Ja, ik gun het degene die het beste voetbal speelt, het meest. Dan is het dus Ajax.”

Lees beneden verder

El Ghazi krijgt geregeld vragen over een eventuele terugkeer bij Ajax, de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. “Het lijkt me hartstikke leuk om ooit terug te keren bij Ajax. Ik heb het nu enorm naar mijn zin in de Premier League, ik heb er altijd van gedroomd om daar te spelen."

"En ik hoop ook dat ik daar de komende jaren kan blijven voetballen. Het is echt geen straf om voor Ajax te spelen, maar met alle respect voor de : in Engeland speel je tegen geweldige en grote clubs. Maar zeg nooit, nooit, zeg ik altijd tegen de mensen die het vragen."

"Ajax is een van de mooiste clubs waar ik voor heb gespeeld”, concludeert El Ghazi, die bij Aston Villa nog een contract tot medio 2023 heeft.