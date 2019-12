El Desmarque: PSV vraagt opvallend laag bedrag aan geïnteresseerd Barça

Scouts van Barcelona zijn onder de indruk geraakt van Donyell Malen, zo claimt El Desmarque vrijdag.

Volgens het voetbalplatform wordt de spits van gezien als toekomstige opvolger van Luis Suárez in het Camp Nou. Hoewel het onduidelijk is hoe concreet de belangstelling is, staat volgens de berichtgeving vast dat Malen in de ogen van de clubleiding 'voldoet aan alle eisen' om voor te spelen.

Men wijst op de leeftijd van Suárez, 32 jaar, en het feit dat hij binnenkort wellicht niet meer in staat zal zijn om iedere wedstrijd in actie te komen. Barcelona heeft een alternatief nodig voor wanneer de Uruguayaan rust krijgt en daarom kijkt de grootmacht naar Malen.

De international van Oranje verlengde in augustus zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2024. PSV kan dus de hoofdprijs vragen, maar mikt volgens El Desmarque op een bescheiden transfersom van 35 miljoen euro.

Het is een opvallend laag bedrag, temeer omdat Tuttosport in oktober nog speculeerde over een transfersom van 56 miljoen euro met betrekking tot interesse van en . Wel zal Barcelona om de tafel moeten met zaakwaarnemer Mino Raiola om de komst van Malen te verwezenlijken.

De relatie tussen de vermaarde belangenbehartiger en Barcelona is niet opperbest sinds het vertrek van Zlatan Ibrahimovic in 2011. Het mislopen van Raiola's cliënt Matthijs de Ligt, afgelopen zomer, hielp in dat opzicht niet.

Lees beneden verder

"Maar Barcelona wil die relatie spoedig herstellen, door een van de meest begeerde cliënten van Raiola te strikken", zo klinkt het. "Het gaat hierbij om Donyell Malen, die bezig is aan een magnifiek seizoen."

"Ondanks de zwakke resultaten van de ploeg van Mark van Bommel laat hij zien wat hij in huis heeft." Malen kwam dit seizoen in 22 officiële wedstrijden voor PSV tot 16 doelpunten en 7 assists.

De twintigjarige aanvaller is tevens vaste klant geworden in het Oranje van Ronald Koeman en was bijzonder belangrijke in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland (2-4), waarin hij Oranje op een 2-3 voorsprong zette.