El Ahmadi: "Terug naar de Eredivisie? Ik sluit nooit iets uit"

Karim El Ahmadi is momenteel met Marokko actief op de Afrika Cup.

De ervaren middenvelder speelt alweer zijn vierde en laatste Afrikaanse eindtoernooi. Na het WK in Rusland besloot de 34-jarige routinier dat hij na deze zomer stopt als international. "Ik wilde nog één keer de Afrika Cup spelen", aldus El Ahmadi in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Dit is mijn vierde keer. Dat hadden er zelfs vijf kunnen zijn. In 2015 zou Marokko het toernooi organiseren, maar omdat de ziekte ebola was uitgebroken in Afrika, weigerden ze. We werden gediskwalificeerd en mochten niet meer meedoen", zegt El Ahmadi, die zijn interlandloopbaan hoopt te kunnen rekken tot en met vrijdag 19 juni. Dan staat namelijk de finale van de Afrika Cup op het programma. "Dat zou mooi zijn. Maar het is niet eenvoudig hier, weet je."



El Ahmadi ziet veel concurrentie in de strijd om de eindzege van de Afrika Cup. "Met Zuid-Afrika en vooral Ivoorkust hebben we sterke tegenstanders geloot in groep D. We hebben ze tijdens de vorige Afrika Cup uitgeschakeld en ook op weg naar het WK van vorig jaar in Rusland", klinkt het. "Maar met spelers als Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Franck Kessié en de jonge Ibrahim Sangaré heeft Ivoorkust echt goede spelers. Of zij één van de favorieten zijn? Je hebt Egypte met Mohamed Salah, Senegal met Sadio Mané, Kameroen met Clarence Seedorf en Patrick Kluivert aan het roer. En Algerije met Yacine Brahimi en Riyad Mahrez. Echt, het kan alle kanten op dit toernooi. Marokko? We hebben een prima selectie, waarin Hakim Ziyech enorm belangrijk is. Maar het is pas zijn eerste Afrika Cup. Laten we eerst de poulefase overleven."



Na de Afrika Cup gaat El Ahmadi genieten van zijn vakantie alvorens hij zich weer op het clubvoetbal zal richten. Zijn contract bij Al-Ittihad loopt nog een jaar door. "Een terugkeer naar de ? Ik sluit nooit iets uit, het is de voetballerij. Maar normaal gesproken speel ik komend seizoen gewoon in Saudi-Arabië. Ik volg de Eredivisie uiteraard wel. is Tonny Vilhena kwijt, dat zal niet makkelijk op te vangen zijn. En , waar ik ben begonnen, is terug in de eredivisie. Ik ben erg benieuwd."