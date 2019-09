Ekkelenkamp zag Ronaldo aanzetten: "Dan weet je het wel"

Het debuut van Jurgen Ekkelenkamp afgelopen seizoen in de hoofdmacht van Ajax ging niet onopgemerkt voorbij.

De negentienjarige middenvelder viel in tegen in de achtste finale van de en Ekkelenkamp liet zich gelijk gelden in de Johan Cruijff ArenA door Cristiano Ronaldo zonder nadenken onderuit te halen.

Ekkelenkamp werd de afgelopen maanden met enige regelmaat herinnerd aan de overtreding op Ronaldo, al vindt de jonge Ajacied dat geenszins een probleem. "Helemaal niet", bevestigt de jeugdinternational in gesprek met Ons Oranje. "Ik zag dat Ronaldo aanzette voor zijn sprint en dan weet je het wel. Dit leek me het beste wat ik kon doen. Een nuttige overtreding."

sloot de eerste ontmoeting met Juventus af met een 1-1 gelijkspel en kwalificeerde zich dankzij een 1-2 zege in Turijn voor de kwartfinale van het miljardenbal.

Voor Ekkelenkamp ligt de focus voorlopig op Jong Ajax, met af en toe een uitstapje naar Oranje Onder-20. "Ik ben nog maar negentien hè", benadrukt de middenvelder, die baalt van de 1-2 nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland van zondag. "Een gelijkspel was terecht geweest. Wij waren tot hun goal bovenliggend, zij daarna." Het winnende doelpunt werd gemaakt door Nicolas Kühn, een ploeggenoot van Ekkelenkamp bij Jong Ajax.

Ekkelenkamp was tweemaal dicht bij een treffer tegen Duitsland Onder-20, maar een schot verdween naast het doel en een kopbal kwam tegen de paal terecht. "Dat was een beetje pech vond ik", aldus de middenvelder van Oranje Onder-20, die met een lichte enkelblessure voortijdig naar de kant ging. "In de tweede helft begon het steeds meer pijn te doen. Daarom heb ik maar aangegeven dat ik gewisseld wilde worden."