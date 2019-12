Ekkelenkamp klaar met bijnaam: "Ik vind dat het nu wel afgelopen mag zijn"

Jurgen Ekkelenkamp had woensdagavond in het bekerduel met Telstar voor het eerst een basisplaats in de hoofdmacht van Ajax.

De negentienjarige middenvelder nam in de met 3-4 gewonnen wedstrijd in Velsen-Zuid een doelpunt voor zijn rekening. Ekkelenkamp hoopt dat hij nu steeds meer minuten zal maken in de hoofdmacht en dat daarmee zijn bijnaam 'Ronaldo-gooier' verleden tijd zal zijn.

Ekkelenkamp verwierf vorig seizoen faam doordat hij in de slotminuten van het duel met in de kwartfinale van de (1-1) een dreigende counter stopte door Cristiano Ronaldo tegen de grond te beuken. De jonge middenvelder, die tegen la Vecchia Signora als invaller binnen de lijnen kwam, kreeg daarvoor een gele kaart.

"Ik hoor het wel vaker, maar ik vind dat het nu wel afgelopen mag zijn. Het is genoeg geweest. Dan loop ik over straat en hoor ik: 'Hé, Ronaldo-gooier!' De eerste weken na mijn debuut in de Champions League was het leuk, maar het is nu genoeg geweest", vervolgt Ekkelenkamp in gesprek met AT5.

Lees beneden verder

Hij kijkt redelijk tevreden terug op zijn optreden tegen . "De eerste helft was het wat wennen, maar de tweede helft ging het wat lekkerder. Na rust begon het direct lekker met dat doelpunt en ik heb een aantal goede acties kunnen maken."

"Er zit een beetje vermoeidheid in het team, denk ik. Ik voel wel een beetje aan mijn benen dat ze opraken. Dus ik verlang ook wel een beetje naar de winterstop", vertelt de jonge middenvelder. Hij speelt zijn wedstrijden dit seizoen in principe voor Jong in de , waar hij in zeventien wedstrijden goed was voor elf doelpunten en verkozen werd tot beste talent van de tweede periode.

Na de winterstop hoopt Ekkelenkamp meer minuten in de hoofdmacht te kunnen maken. "Ik hoop minuten in Ajax 1 te maken en anders wordt het vlammen in Jong Ajax."