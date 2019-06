EK 2020: Gastlanden, kwalificaties en alles wat je moet weten over de nieuwe opzet

Het EK van 2020 gaat er totaal anders uitzien dan alle eerdere Europese kampioenschappen. Goal vertelt je hier alles wat je op voorhand moet weten.

Het EK gaat er in 2020 zoals gezegd compleet anders uitzien dan hoe we het gewend waren. Ten eerste wordt het niet in één of twee, maar in twaalf! verschillende landen gehouden. De UEFA heeft besloten om een 'feest over heel Europa' te organiseren om uitgebreid stil te staan bij het feit dat het alweer zestig jaar geleden is dat er voor het eerst werd gestreden om het Europese kampioenschap. Het wordt dus groter dan ooit en er doen ook meer landen mee dan vroeger: 24.

Omdat het wat al te gek zou zijn als alle gastlanden automatisch geplaatst zijn, moet nu ieder land zich op eigen kracht kwalificeren om het eindtoernooi te halen. De mogelijkheid bestaat dus dat er in een land wordt gespeeld waarvan de nationale ploeg niet is vertegenwoordigd. Het kwalificatieproces is ook op de schop gegaan en de introductie van de zorgt voor wat verwarring, maar gelukkig is er Goal om alle prangende vragen te beantwoorden. Daar gaan we:

Waar wordt het EK van 2020 gespeeld?

In 2020 wordt het Europees kampioenschap voetbal gehouden in twaalf verschillende landen, verspreid over twaalf verschillende steden in twaalf verschillende landen. Deze locaties zijn op 9 september 2014 al vastgelegd. In elk stadion worden ten minste drie duels gespeeld, groepsduels en duels in de knock-outfase. In onderstaande tabel zie je waar de wedstrijden worden afgewerkt.

Games Country City Stadium Groepsfase & achtste finales Denemarken Kopenhagen Parken Stadium Groepsfase & achtste finales Hongarije Boedapest Ferenc Puskas Stadium Groepsfase & achtste finales Ierland Dublin Aviva Stadium Groepsfase & achtste finales Nederland Amsterdam Johann Cruijff Arena Groepsfase & achtste finales Roemenië Boekarest Arena Nationala Groepsfase & achtste finales Schotland Glasgow Hampden Park Groepsfase & achtste finales Spanje Bilbao San Mames Stadium Groepsfase & kwartfinales Azerbaijan Bakoe National Stadium Groepsfase & kwartfinales Duitsland München Allianz Arena Groepsfase & kwartfinales Italië Rome Stadio Olimpico Groepsfase & kwartfinales Rusland Sint-Petersburg Krestovsky Stadium Groepsfase, achtste finales, halve finales & de finale England Londen Wembley Stadium

Waarom wordt het EK verdeeld over 12 landen?

Het besluit om het Europese kampioenschap te spreiden over het hele continent in plaats van één of twee landen werd in 2012 gemaakt door het UEFA Executiva Committee. Zij zochten een manier om de zestigste verjaardag van het evenement groots te vieren.

FIFA-president Gianni Infantino, destijds prominent lid van de UEFA, legde uit dat we "in plaats van een feest in één land, we een feest over heel Europa zouden hebben in de zomer van 2020. Een kans om veel steden en veel landen de mogelijkheid te geven om onderdeel te zijn van het EK, is een heel mooi iets, zeker in tijden waarin je economisch niet kunt verwachten dat landen zo veel investeren in faciliteiten die bij zo'n evenement nodig zijn", stelde Infantino destijds.

Het is onduidelijk of de UEFA na het evenement in 2020 doorgaat met deze wijze van organiseren, maar Infantino zei toen dat het een eenmalig iets zou zijn. Het is echter mogelijk dat dit bij succes vaker zo geregeld gaat worden.

Waar wordt de finale van het EK 2020 gespeeld?

De finale van het EK 2020 wordt gehouden op het Wembley Stadion in Londen. Dat is de thuisbasis van de Engelse nationale ploeg. Het stadion, liefkozend 'The Home of Football' genoemd, is ook de locatie voor de twee halve finales van het toernooi.

De voetbaltempel is verbouwd en heropend in 2007 en in de nieuwe vorm kunnen 90.000 liefhebbers terecht. Het stadion is gebruikelijk het decor voor de Engelse , de League Cup en de Community Shield. Voor de verbouwing was het in 1996 al eens de locatie voor de EK-finale en dertig jaar eerder kwam het voetbal al naar het legendarische stadion voor de WK-finale van 1966.

Hoeveel landen doen er mee aan het EK 2020?

Zoals hierboven al vermeld verschijnen er over twee jaar 24 teams aan de start van het EK 2020. Zij gaan met elkaar de strijd aan wie de regerend Europees kampioen Portugal mag opvolgen.

Het format voor het toernooi blijft dus hetzelfde als in 2016, toen er zes groepen van vier werden geformeerd. Net als toen gaan ook bij volgende editie de twee beste landen van de poule door en de vier beste nummers drie mogen zich ook melden voor de knock-outfase.

Hoe ziet de kwalificatie voor het EK 2020 eruit?

Voor de kwalificatie van het EK 2020 wordt gebruik gemaakt van een nieuw systeem, waarbij het gros van de landen nog altijd via de gebruikelijke kwalificatiepoules zullen doorstromen. De tussenstanden hiervan zijn in dit overzicht te volgen.

De poulewedstrijden voor de kwalificatie vinden plaats tussen maart en november 2019 en in totaal gaan twintig landen op deze wijze door naar het eindtoernooi.

De resterende vier plaatsen worden verdeeld via play-off duels in maart 2020. Hierin komen de uitslagen van de in 2018 en 2019 gespeelde Nations League om de hoek kijken.

Wat is de UEFA Nations League?

De UEFA Nations League is een nieuwe competitie voor alle 55 leden van de UEFA. Het gaat in 2018 al van start en is opgespitst in vier verschillende divisies en drie verschillende fases.

Elke divisie levert uiteindelijk een EK-deelnemer. Per divisie (of league, zoals de Engelsen het zeggen) zijn er vier groepjes van drie landen. Die spelen onderling tegen elkaar (Nederland neemt het op tegen Frankrijk en Duitsland) en daar komt uiteindelijk per groepje een winnaar uit.

Dat geeft hen recht op de play-offs, die in maart 2020 worden gehouden. In de tussentijd hebben de toplanden echter de mogelijkheid om zich via kwalificaties rechtstreeks van een EK-ticket te verzekeren. In dat geval schuift hun plaatsje in de play-offs door naar de nummer twee of zelfs de nummer drie van het groepje. Uiteindelijk verschijnen er dus zestien landen in de play-offs, waarin wordt gestreden om de vier laatste tickets.

Nederland heeft dus een voordeel omdat het de poule met Frankrijk en Duitsland gewonnen heeft. Hoe dat precies zit, staat in onderstaand schema van de UEFA nog eens uitgelegd. Goal geeft hier ook uitgebreid antwoord op alle vragen over de Nations League en alles over de ontknoping van dit toernooi lees je hier.

Wanneer wordt er geloot voor het EK 2020?

De datum waarop de loting voor het EK 2020 wordt verricht is nog niet aangekondigd, maar het kan pas gebeuren als alle deelnemers bekend zijn, dus wordt het in ieder geval na maart 2020.

Voor het EK van 2016 werd al in december geloot, maar dat is nu niet mogelijk vanwege de play-offs in de Nations League. Voor dat toernooi werden vier potten gebruikt om te loten en aangezien het aantal deelnemers nu gelijk is, gaat dat vermoedelijk niet veranderen. Toen was de plaats op de wereldranglijst leidend voor de indeling van de potten en dat gaat nu waarschijnlijk niet anders zijn. Hierover is in ieder geval niets afwijkends aangekondigd.

Waar en wanneer zijn kaarten te koop voor het EK 2020?

Het toernooi gaat pas over een goede twee jaar van start, dus is er nog geen heel duidelijke informatie over ticketverkoop beschikbaar.

Toch is het al wel duidelijk dat UEFA gebruik maakt van de gebruikelijke verkoopadressen. In feite kun je hier zelfs al een account aanmaken om je te registreren voor de voorverkoop van de kaartjes.

Wie daar een account aanmaakt, hoort steeds de laatste updates over de kaartverkoop. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven welke landen je graag wilt zien spelen en welke stadions je tijdens het EK wilt bezoeken.

Lees beneden verder

Wie zijn titelkandidaten voor het EK van 2020?

Frankrijk geldt als regerend wereldkampioen natuurlijk als de grote favoriet. Spelers als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Paul Pogba zijn over twee jaar waarschijnlijk nog net zo goed en misschien zelfs beter.

Verliezend WK-finalist Kroatië kan vermoedelijk ook een sterk team op de been brengen, al nemen sommige sterren vermoedelijk afscheid van de ploeg. Wel staat er een aantal grote talenten klaar om de restanten van de gouden generatie van Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic en Danijel Subasic te ondersteunen.

Andere team die het goed kunnen doen zijn halve finalisten België en Engeland, terwijl ook het op het WK teleurstellende Spanje en Duitsland gebrand zullen zijn op eerherstel. Dat laatste geldt al helemaal voor Italië en voor ons, Nederland. Tot slot moet ook de regerend Europees kampioen Portugal worden genoemd als outsider, zoals ze dat ook waren in 2016. Met Cristiano Ronaldo in de basis is alles mogelijk.