Eiting en Van de Beek nemen 'wonderdrankje' tijdens wedstrijd: "Niet normaal"

Ajax kreeg zondag tijdens de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen PSV te maken met blessures bij Quincy Promes, Joël Veltman en Ryan Babel.

Donny van de Beek en Carel Eiting maakten daarnaast in de slotfase evenmin een fitte indruk en de twee waren laat in het duel ook onderwerp van gesprek toen zij gezien werden met een klein zwart flesje.

Van de Beek en Eiting namen allebei een teug uit het flesje, waarna een zure grimas volgde. Van de Beek ging nadat hij een slok had genomen zelfs naar de kant om zijn mond te spoelen: "Ja, dat drankje is echt niet normaal", reageerde Eiting met een glimlach tegenover de NOS na afloop van de wedstrijd.

"Het is echt niet lekker, maar het zorgt er volgens mij voor dat je hersens op een bepaalde manier ontspannen. Dat ze niet denken dat je een volle inspanning levert. Dat is mij in ieder geval verteld en ik geloof erin", ging hij verder.

Eiting spreekt van een zware wedstrijd tegen en in de slotfase ging hij even in gesprek met scheidsrechter Björn Kuipers om zijn ploeg de kans te geven op adem te komen. "Ik heb tegen meneer Kuipers gezegd dat het een tikkie op de enkel was. Maar je moet altijd voorzichtig zijn met wat je zegt: het was licht de enkel en kramp."

"Ik had nog geen kramp, maar ik zat er wel tegenaan. Ik hoorde dat er nog iemand tegenaan zat, dus ik dacht: 'Even kort een momentje.' Niet te lang natuurlijk, want je wil niet dat er tien minuten bij komen."

krijgt de aankomende tijd weinig kans om op adem te komen: zondag staat het traditioneel lastige bezoek tegen op het programma en volgende week woensdag volgt de kwartfinale van de TOTO tegen , voordat een week later het eerste -treffen met gespeeld moet worden.