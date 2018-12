Eisenga uit frustratie over loting en thuisduels Feyenoord

SC Heerenveen is niet blij met de uitkomst van de bekerloting van zaterdagavond. De Friezen moeten in de kwartfinales op bezoek bij Ajax.

Het is, inclusief de voorgaande bekerseizoenen, de negende keer op rij dat Heerenveen een uitwedstrijd voor de kiezen krijgt. Algemeen directeur Luuc Eisenga uitte zijn frustraties op Twitter .



"Kan iemand met meer kennis van statistiek voor ons berekenen hoe groot de kans is dat wij wéér uit spelen en een andere club wéér thuis?", vraagt de directeur, van wie deze maand bekend werd dat hij gaat vertrekken, aan zijn volgers. Met 'een andere club' doelt hij vermoedelijk op Feyenoord, dat het voor eigen publiek mag opnemen tegen Fortuna Sittard. Feyenoord speelde vijftien van de laatste negentien bekerwedstrijden thuis.



Een van de 'uitwedstrijden' in die serie was de finale van vorig seizoen, die werd afgewerkt in De Kuip maar waarin Feyenoord formeel de uitspelende ploeg was. Dit seizoen begonnen de Rotterdammers het bekertoernooi met een bezoek aan VV Gemert (0-4), waarna thuiszeges volgden op ADO Den Haag en FC Utrecht. Heerenveen won bij VV Katwijk (0-1 n.v.), RKSV Groene Ster (1-3) en ODIN'59 (1-3).



Het is niet het enige dossier waar Eisenga via Twitter zijn bedenkingen over uit. "De VAR zou het allemaal eerlijker maken. Ik heb het vanavond met de beste wil niet herkend. Zonde", schrijft hij eveneens, doelend op de 4-2 nederlaag van Heerenveen bij NAC Breda. De bezoekers kregen drie rode kaarten, waaronder een voor trainer Jan Olde Riekerink, en Michel Vlap claimde tevergeefs een penalty na een duel met Menno Koch. Tot slot hoopte Heerenveen op een rode kaart voor Giovanni Korte, nadat hij na een luchtduel op de voet van doelman Warner Hahn landde, maar die kwam er niet.