Eintracht Frankfurt troeft FC Utrecht af in Rotterdam: "De clubs zijn eruit"

Ragnar Ache gaat zijn laatste maanden in als speler van Sparta Rotterdam.

De aanvaller wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar en zaakwaarnemer Godwin Falix bevestigt maandagmiddag in gesprek met het Algemeen Dagblad dat een transfer aanstaande is. De 21-jarige spits, die voor vijf jaar zal gaan tekenen bij de werkgever van Jonathan de Guzman en Bas Dost, maakt het seizoen wel af op Het Kasteel.

"De clubs zijn eruit. We zijn op dit moment bezig om de laatste puntjes op de i te zetten, dit betreft details rond zijn persoonlijke akkoord", vertelt de belangenbehartiger, die geen bedragen wil noemen, in gesprek met de ochtendkrant. Falix is al geruime tijd bezig om een transfer van Ache, die in Frankfurt geboren werd, naar Die Adler van de grond te krijgen.

"Vanaf het moment dat ik Ragnar begeleid is het ons plan geweest om ervoor te zorgen dat hij deze mooie transfer kon maken. Weinigen hadden er vertrouwen in dat het zou lukken. Ik ben er trots op dat het Ragnar nu toch gelukt is", gaat hij verder. Eintracht troeft met de naderende deal af, dat volgens het Algemeen Dagblad eveneens in de markt was voor Ache.

De jeugdinternational van Duitsland maakte twee jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van de Spangenaren en is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke schakel. In 54 officiële wedstrijden was hij vooralsnog goed voor 14 doelpunten, waarvan 5 in het huidige -seizoen.

Vanwege zijn belang voor het elftal wilde Sparta hem niet middenin het seizoen laten vertrekken en Ache zal daarom ook gewoon van de partij zijn als de ploeg van trainer Henk Fraser begin januari naar Spanje vertrekt voor een trainingskamp.