Eintracht Frankfurt geeft Bas Dost niet op en hoopt op zeer spoedig akkoord

Eintracht Frankfurt werkt nog altijd aan de overgang van Bas Dost.

De -club hoopt de transfer van de spits van Sporting Clube de Portugal woensdag nog af te ronden, zo verklaart trainer Adi Hütter op de officiële website van de club.

De oefenmeester hoopt op een spoedig akkoord, met het oog op de confrontatie in de voorronde van de met RC . "We hopen de transfer van Bas Dost vandaag over de streep te trekken, zodat hij misschien beschikbaar is voor de tweede wedstrijd", aldus Hütter, die donderdag met zijn ploeg aantreedt voor het eerste duel met de Fransen. "Hij gaat in ieder geval niet spelen in de heenwedstrijd."

Vorige week leek de transfer van Dost naar Duitsland in kannen en kruiken, totdat een conflict ontstond tussen de zaakwaarnemer van de Nederlander, Gunther Neuhaus, en Sporting. De belangenbehartiger eist op basis van contractuele afspraken een miljoen euro van de Portugese club, die dat niet wil betalen.

"De claim van de club dat de speler of wij als bureau op het laatste moment met extra eisen zouden zijn gekomen, klopt absoluut niet", liet Neuheus eerder optekenen.

Dost, die naar verluidt acht tot tien miljoen euro moet kosten, speelt sinds 2016 in Lissabon en was in 123 wedstrijden goed voor 93 doelpunten. Eerder kwam de aanvaller uit voor , sc en .