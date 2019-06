'Eintracht Frankfurt accepteert bod van 40 miljoen euro van Atlético Madrid'

Ante Rebic staat over een overgang van Eintracht Frankfurt naar Atlético Madrid, zo schrijven diverse media in Duitsland en Spanje zondag.

Volgens de laatste berichten heeft de -club een formeel bod van veertig miljoen euro op de aanvaller geaccepteerd. Onder meer Sky maakte zaterdag al melding van 'vergevorderde onderhandelingen' tussen de clubs over de aanvaller.

Na de verkoop van Luka Jovic voor zestig miljoen euro aan lijkt Rebic de volgende grote verkoop van te worden. Enkele weken geleden verscheen in Spanje al het bericht dat los Colchoneros interesse hadden in de 25-jarige aanvaller, die vorig jaar zomer na een huurperiode van twee seizoenen voor slechts twee miljoen euro definitief werd overgenomen van .



Rebic en Jovic waren afgelopen seizoen de smaakmakers van Eintracht, dat in de laatste maanden echter naast de finale van de , de vierde plaats in de Bundesliga en de winst van de greep. Rebic wordt reeds maanden met een vertrek bij de club van Jonathan de Guzman en Jetro Willems in verband gebracht. Met name werd meermaals als bestemming voor de Kroaat genoemd.



Het lijkt nu echter Atlético dat met Rebic aan de haal gaat. vraagt immers 55 miljoen euro voor de definitieve overname van huurling Álvaro Morata, een bedrag waar de Madrilenen niet aan willen voldoen. De nummer twee van het voorbije LaLiga-seizoen versterkte zich eerder deze transferperiode met Marcos Llorente, Felipe en Renan Lodi.