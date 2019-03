Eintracht en Inter houden het spannend; Villarreal wint in Rusland

De eerste ontmoeting tussen Eintracht Frankfurt en Internazionale in de Europa League heeft geen winnaar opgeleverd.

De eerste achtste finale op Duitse bodem bleef zonder doelpunten en dus zal alles over een week in het Giuseppe Meazza worden beslist. Slavia Praag stapte tegelijkertijd bij Sevilla als morele winnaar van het veld, terwijl Villarreal weer aantoonde in Europa beter te presteren dan in eigen land. De nummer achttien van LaLiga boekte een uitstekende uitzege op Zenit Sint-Petersburg.



Eintracht Frankfurt - Internazionale 0-0

Het meeste positieve aan de eerste helft voor de ploeg van Adolf Hütter was de doelpuntloze tussenstand na het klinken van het rustsignaal. Internazionale speelde compact en had een duidelijk strijdplan, terwijl Eintracht alleen op de counter, en meestal via de linkerkant, tegengas kon bieden. Inter kon het overwicht echter niet in een doelpunt uitdrukken, ook niet vanaf elf meter. Na licht contact tussen Gelson Fernandes en Lautaro Martinez ging de bal op de stip, maar Kevin Trapp raadde de intenties van Marcelo Brozovic.



Het scorebord in de Commerzbank Arena kwam in de tweede helft evenmin in beweging. Eintracht maakte na de rust echter een veel betere indruk, zocht regelmatig het doelgebied van Samir Handanovic op, terwijl Inter daar ogenschijnlijk geen antwoord op had. Martin Hinteregger had twintig minuten voor tijd een goede kans: de vrijstaande verdediger kopte vanaf een meter of zes echter naast. Jetro Willems kwam twaalf minuten voor tijd in het veld voor Sebastian Rode; Jonathan de Guzman bleef op de bank.



Sevilla - Slavia Praag 2-2

De start van het team van Pablo Machin mocht er zijn: na dertig seconden strafte Wissam Ben Yedder een fout van de bezoekers af. Slavia kwam na 25 minuten spelen op gelijke hoogte, toen Tomas Vaclik geen antwoord had op een van richting veranderde inzet van Miroslav Stoch. Sevilla kwam luttele minuten later wederom tot scoren, via een ziedend schot van Munir El Haddadi na een corner. Een treffer van Alex Kral, zonder te weten waar de bal heen zou gaan, betekende enkele minuten voor rust echter de 2-2.



In de tweede helft hielden de teams elkaar wederom in evenwicht, zonder te scoren. Het was echter Sevilla dat duidelijk de betere ploeg was, maar niet een verdiende treffer kreeg. Zo mikte Ben Yedder het leer op de paal en lieten ook Pablo Sarabia en El Haddadi enkele goede kansen onbenut. Quincy Promes deed alleen het laatste kwartier in het Ramón Sánchez Pizjuan mee; hij kwam als vervanger van Ever Banega in het veld.



Zenit Sint-Petersburg - Villarreal 1-3

De bezoekers uit Oost-Spanje hadden weliswaar meer balbezit en doelpogingen in de eerste 45 minuten, maar de grootste kansen waren voor Zenit. Het was echter de compleet vrijstaande Vincente Iborra die na dik een half uur spelen de 0-1 binnenkopte. Twee minuten later kwam Zenit op discutabele wijze op gelijke hoogte, toen Sardar Azmoun duidelijk buitenspel stond toen hij van dichtbij scoorde. Even daarvoor had doelman Andrés Fernández nog net voor de doellijn een kopbal van Robert Mak gekeerd.



In de tweede helft trok Villarreal het duel naar zich toe. Na dik een uur spelen had doelman Andrej Lunev geen antwoord op een inzet van Gerard Moreno, die een voorzet vanaf links met een knik richting de verste hoek perfect afrondde: 1-2. Twintig minuten voor het einde schoot Manu Morlanes het leer diagonaal in de linkerhoek: 1-3. Zenit maakte vervolgens een aangeslagen indruk en was niet meer in staat om de return van meer spanning te voorzien.