Eindhovens Dagblad: PSV krijgt goed en slecht nieuws vanuit ziekenboeg

Mark van Bommel kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam waarschijnlijk weer een beroep doen op Mohamed Ihattaren.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De aanvallende middenvelder ontbrak vorige week in de wedstrijd tegen (0-4 nederlaag) nog met een blessure, maar lijkt weer fit genoeg.

Er komt overigens niet alleen maar goed nieuws uit de ziekenboeg van de Eindhovenaren. moet het nog iets langer stellen zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn.

Eerstgenoemde lijkt binnen afzienbare tijd wel weer speelminuten te kunnen maken en is op de weg terug, maar Bergwijn heeft zich wegens zijn blessure ook afgemeld bij Oranje.

Het wordt hoe dan ook puzzelen voor Van Bommel op Het Kasteel, daar hij met meer personele problemen kampt. Nick Viergever en Jorrit Hendrix zitten tegen de Rotterdammers de laatste wedstrijd van hun schorsing na de rode kaarten in het duel met (3-0 nederlaag) uit.

Daarnaast is ook Ryan Thomas niet inzetbaar, daar hij geschorst is na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen AZ (0-4 nederlaag). Op het middenveld lijkt Van Bommel dus in ieder geval weer te kunnen beschikken over Ihattaren.

PSV wist de afgelopen drie duels op rij niet te winnen, want naast de nederlagen tegen FC Utrecht en AZ werd er met 0-0 gelijkgespeeld tegen LASK Linz in de .

Tegenstander begon uitstekend aan de competitie, maar verloor de laatste twee wedstrijden van en FC Utrecht. In de beker won men wel van .