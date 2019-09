Eindhovens Dagblad: PSV koerst wederom af op verlenging met 'kernspeler'

PSV is bezig om opnieuw het contract van een belangrijke speler te verlengen, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Nadat eerder de verbintenissen van Donyell Malen en Steven Bergwijn al werden verlengd, hopen de Eindhovenaren nu ook Cody Gakpo langer te binden. Het huidige contract van de vleugelspits loopt tot medio 2022, met de optie voor nog een jaar.

Het lijkt erop dat al zo goed als rond is met de twintigjarige aanvaller, want volgens Elfrink 'koerst PSV op een langere verbintenis met de kernspeler', die dit seizoen onder trainer Mark van Bommel definitief doorbrak in Eindhoven.

Mede door het vertrek van Hirving Lozano en de blessure van Bruma stond Gakpo de laatste vijf wedstrijden van PSV in de basis.

Gakpo is geboren in Eindhoven en doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV. In 2018 maakte hij met een invalbeurt in de laatste minuut tegen (1-3 winst) zijn officiële debuut.

Vorig seizoen kwam hij in totaal tot zestien competitieduels, waarvan veertien invalbeurten. Dit seizoen staat de teller op vier -wedstrijden, waarin hij een keer scoorde.