Eindhovens Dagblad: PSV doet op valreep zaken met Manchester City

PSV lijkt vlak voor het verstrijken van de transferperiode nog een middenvelder toe te gaan voegen aan zijn selectie.

De Eindhovense club staat namelijk op het punt de negentienjarige Claudio Gomes te huren van , zo bericht het Eindhovens Dagblad maandagavond. Gomes 'gaat in principe eerst naar Jong '.

Gomes is een controlerende middenvelder die vorig jaar door Manchester City werd weggeplukt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. De Frans jeugdinternational speelde tot dusver twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van the Citizens.

Op 5 augustus 2018 deed hij één minuut mee in het duel met in het kader van de Community Shield en drie maanden later deed hij vier minuten mee in de EFL Cup-wedstrijd tegen .

Gomes zou inmiddels al medisch gekeurd zijn door PSV; het wachten is nu op de afronding van het papierwerk en zijn presentatie. De talentvolle middenvelder 'gaat in principe eerst naar Jong PSV, dat op het middenveld zwak bezet was'.

De Eindhovense beloften staan momenteel op een teleurstellende achttiende plaats in de keuken Kampioen Divisie.