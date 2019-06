Eindhovens Dagblad: nieuwe buitenlandse back in aantocht bij PSV

De leiding van PSV is druk bezig om de selectie voor komend seizoen vorm te geven.

De Eindhovenaren houden rekening met een scenario dat een of meerdere aanvallers verkassen, terwijl men ook nog op zoek is naar defensieve versterkingen. Volgens het Eindhovens Dagblad is bezig met onder anderen een vervanger te vinden voor Angeliño.

De linksback is op weg naar , dat gebruik gaat maken van de terugkoopclausule. Door het naderende vertrek van de Spanjaard moet PSV de transfermarkt op om een opvolger te strikken. PSV heeft daarbij naar verluidt een buitenlandse speler als topkandidaat in het vizier. Het is onduidelijk welke vleugelverdediger dit betreft, maar het is niet Toni Lato.



De 21-jarige back van is wel in beeld bij de Eindhovenaren, net als Erik Pieters, maar men wil eerst elders proberen te slagen alvorens PSV aanklopt in Spanje voor de jonge verdediger. Aanvaller Bruma werd de laatste weken ook hevig gelinkt aan een transfer naar Eindhoven. Het lijkt er echter op dat de 24-jarige buitenspeler van opteert voor .



O Jogo meldde dat de topclub uit Portugal een deal heeft bereikt met Leipzig ter hoogte van vijftien miljoen euro. PSV hikte in eerste instantie ook aan tegen de vraagprijs, waardoor FC Porto een mogelijkheid zag snel toe te slaan. Ook het Eindhovens Dagblad houdt rekening met een scenario dat PSV misgrijpt. Bruma wordt bij PSV gezien als de mogelijke opvolger van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano, die mogelijk vertrekken uit het Philips Stadion.