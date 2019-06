Eindhovens Dagblad komt met hogere transfersom voor Luuk de Jong

Luuk de Jong is op weg naar Sevilla.

Kort nadat vanuit Mexico berichten doorsijpelden over de serieuze interesse van de club uit LaLiga, volgde een bevestiging van De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. De kranten verschillen wel in hun berichtgeving over de transfersom die zal ontvangen voor de aanvoerder.

Journalist Erik van Haren van De Telegraaf gaat uit van een bedrag van acht à negen miljoen euro. Dat lijkt een laag bedrag voor de aanvalsleider, wiens contract doorloopt tot medio 2021. De genoemde transfersom leidde tot 'veel vragen', schrijft de journalist op Twitter. "Maar met De Jong zijn in verleden duidelijke afspraken gemaakt. Hij koos er vorig jaar bewust voor om nog een vijfde seizoen in te gaan bij PSV."



Het Eindhovens Dagblad meldt echter dat PSV een hoger bedrag overhoudt aan de verkoop van De Jong. Volgens journalist Rik Elfrink denkt PSV minstens tien miljoen euro te kunnen incasseren. "Een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro is het maximale wat de club kan vragen, stellen bronnen in zijn omgeving. PSV gaat op dit moment uit van een som die ongeveer rond de twaalf miljoen euro kan uitkomen", zo klinkt het.



Eerder leek Monterrey nog de beste papieren te hebben voor De Jong, maar het Mexicaanse Récord meldde donderdagavond als eerste dat een 'betere aanbieding' had gedaan. Een overstap naar LaLiga heeft voor De Jong het bijkomende voordeel dat hij in de aanloop naar het EK 2020 niet uit beeld raakt bij Oranje. In 2014 werd de spits voor ruim vijf miljoen euro overgenomen van .