Eindelijk fit! Nu moet Neymar het laten zien in de Champions League

Door stomme pech kon Neymar het de afgelopen jaren niet laten zien in de grootste wedstrijden, dus nu moet hij zijn moment pakken bij PSG.

Neymar heeft de al gewonnen met en stapte in 2017 over naar Paris Saint-Germain om daar de grote ster te worden in een elftal dat ook kan strijden om de eindwinst in het miljardenbal.

Inmiddels is de 28-jarige Braziliaan bezig aan zijn derde seizoen in het Parc-des-Princes en vooralsnog is zijn missie niet gelukt. In vorige jaren vloog er steeds uit in de achtste finales en beide keren ontbrak Neymar met een blessure.

De Franse topclub is van mening dat Neymar achter Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de derde beste speler ter wereld is, maar een erelijst met enkel 's en Franse bekertoernooien doen die status geen eer aan.

De Champions League moet gewonnen worden en hoewel PSG meer sterren als Kylian Mbappé, Angel Di Maria en Keylor Navas heeft, moet het toch komen van de Braziliaanse sterspeler.

Vanzelfsprekend zijn de spotlights op hem gericht, nu Neymar eindelijk een keer fit is bij het aanbreken van de knock-outfase van de Champions League.

Het moet gezegd dat het Neymar absoluut niet heeft meegezeten de afgelopen jaren. In 2018 ontbrak hij met een blessure tegen en in 2019 moest hij eveneens machteloos vanaf de tribune toezien hoe zijn ploeggenoten werden uitgeschakeld door .

PSG met Neymar is nu eenmaal een stuk sterker dan zonder de Braziliaan. Zeker in Europa is zijn trackrecord ongelooflijk. Hij won 9 van de 15 wedstrijden en speelde er 3 gelijk. De enige nederlagen waren tegen eindwinnaars Real Madrid en , terwijl een uitnederlaag bij voor de statistieken was.

Wel moet worden opgemerkt dat het op een duel na allemaal groepswedstrijden waren waarin de Braziliaan uitkwam voor PSG. Toch is het zeer knap te noemen dat hij twaalf goals maakte en zeven assists gaf in die 15 Europese wedstrijden.

Nu staat een tweeluik met op het menu. Neymar ontbrak vier wedstrijden op rij met een verrekte rib, maar staat vermoedelijk in de basis als PSG dinsdag aantreedt in het Signal-Iduna Park.

Zijn lijf lijkt hem nu eens niet in de steek te laten, dus nu is het alleen de vraag hoe zijn geest omgaat met de omstandigheden.

Ook zijn houding is een punt van zorg. Enkele uren na het bekendmaken van zijn ribblessure, dook hij het Parijse nachtleven in om zijn eigen verjaardag te vieren, terwijl hij deze week ook een fashionevent in Düsseldorf bijwoonde.

"Voor een normaal persoon is een verrekking niet erg ontwrichtend, maar voor een atleet kan het heel beperkend werken", aldus de Franse dokter Serge Dubeau, die Neymar's blessure besprak met L'Equipe.

Hij waagde zich niet aan een uitspraak of het wel verstandig was dat de Braziliaan zulke inspannende activiteiten deed naast het uitoefenen van zijn vak op het voetbalveld.

"De vraag is of de pijn hem zal weerhouden om zijn beste spel te laten zien. Het is ook een kwestie van mentaliteit. Ik weet niet of een Jean-Pierre Papin of Lilian Laslandes er wedstrijden voor zou hebben laten schieten."

De Braziliaanse legende Cafú deed deze week ook een duit in het zakje. "Als hij zijn verantwoordelijkheden neemt, wordt hij een van de beste spelers ter wereld in de komende jaren."

Fysieke problemen hebben Neymar de kans om zich te onderscheiden de afgelopen jaren ontnomen, maar in de komende dagen moet hij laten zien uit welk hout hij gesneden is.

Nu gaat het echt om de knikkers voor zijn ploeg en voor Neymar zelf. Dit is het moment waarop een persoonlijke geschiedenis kan worden geschreven.