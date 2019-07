Einde verhaal voor Beerens en Bruns bij Vitesse: "Dan ben ik een decorstuk"

De wegen van Roy Beerens, Thomas Bruns en Vitesse gaan scheiden.

Het tweetal komt niet in de plannen van trainer Leonid Slutsky voor en gaat na overleg met de club niet mee op trainingskamp naar Polen. Zowel Beerens als Bruns heeft nog een contract voor twee seizoenen met de club.

Bruns was vorig seizoen al verhuurd aan en ook nu dreigde een bijrol bij . "Na overleg met de trainer is besloten niet mee te gaan naar Polen. Ik ga op zoek naar een nieuwe club", reageert de middenvelder maandag in gesprek met de Gelderlander . "Dat is in eerste instantie verhuur. Maar dat kan ook verkoop zijn."



Beerens sprak met technisch directeur Mohammed Allach en kwam al snel tot de conclusie dat het geen zin had om mee naar Polen te gaan. "Ik kan mee naar Polen. Maar dat heeft geen zin. Dan ben ik daar een decorstuk." Hij weet wat hij wil. "Nederland is geen optie. Ik wil nog een mooi avontuur beleven in het buitenland. Daarvoor spelen al enkele zaken."



"Maar is er over twee weken nog niks beklonken, dan sluit ik vermoedelijk weer aan bij Vitesse. Om verder fit te blijven." Het tweetal heeft begrip voor de keuzes van de trainer en de club. "Er zijn geen verwijten. We komen niet in de plannen voor komend seizoen voor. Dan is dit een prima oplossing."