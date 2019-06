'Einde loopbaan dreigt voor Arjen Robben door aanhoudende blessures'

Het is afwachten of Arjen Robben nog als prof op het voetbalveld zal staan. BILD meldt dat de routinier nog steeds fysieke problemen kent.

Door de blessuregevoeligheid overweegt de 35-jarige oud-international om afscheid te nemen van het profvoetbal.



Robben heeft aan geïnteresseerde clubs geen gebrek. en hebben belangstelling, terwijl ook wordt gelinkt aan de buitenspeler. Daarnaast azen verschillende clubs uit het buitenland op de veteraan. Naar verluidt kan Robben aan de slag in onder andere Turkije, Italië, Australië en de Verenigde Staten.



Volgens BILD valt het zeer te betwijfelen of de oud-speler van zich binnenkort aansluit bij een club. Robben kampt nog steeds met blessures aan onder meer zijn bekken en schaambeen. De routinier heeft nog altijd te maken met pijntjes en zijn blessuregevoeligheid kan ervoor zorgen dat het einde van zijn loopbaan nabij is.



Trainer Mark van Bommel benadrukte dinsdag in gesprek met Voetbalzone dat hij graag met Robben wil werken bij PSV. "Hij moet de beslissing maken, dat is heel simpel. Hij weet dat we hem er graag bij willen hebben en nu moeten we hem de tijd geven om daar een keuze over te maken. Ik ga ook geen druk op hem leggen om te forceren. Het is een belangrijke keuze voor hem, hij kan stoppen, hij kan doorgaan, hij kan naar een andere club gaan, hij kan naar ons komen. Hij zal ongetwijfeld veel aanbiedingen hebben."