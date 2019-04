"Eigenlijk moeten ze zich bij Ajax kapot schamen"

PSV speelde zondag met 3-3 gelijk tegen Vitesse, waardoor Ajax zich na 1065 dagen weer Eredivisie-koploper na een volledige speelronde mag noemen.

De laatste keer was na speelronde 33 in het seizoen 2015/16, toen de titel op de slotdag bij verspeelde. "Eigenlijk moeten ze zich in Amsterdam kapot schamen voor zo'n krappe marge na speelronde 29", oordeelt Hugo Borst maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. De journalist benadrukt dat Ajax veel betere spelers heeft. "Het is knap dat nog altijd kans maakt op de landstitel, al geloof ik niet dat Ajax het nu nog weggeeft."



In de optiek van Borst moet de gekoesterd worden, 'een levendige competitie waar talenten jong boven komen drijven'. Hij keek zijn ogen uit bij - PSV. "Wat een ruimte op het veld. En wat een hoeveelheid kansen. Professioneel analyseren had geen zin. Heerlijk. Ik kan er geen genoeg van krijgen als spelers taken aan hun laars lappen. Het wordt een zooitje. De inzet was ook aanstekelijk."



"Supporters van de Eindhovenaren moeten stuk zijn gegaan. Hoe er werd verdedigd." Niet alleen het niveau van de Eredivisie kan Borst bekoren. Hij gaat woensdag ook goed zitten voor het -duel tussen Ajax en . "De haters hopen op een fitte Cristiano Ronaldo, de voetballiefhebbers rekenen op Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Man, wat een zalig voetbalseizoen."