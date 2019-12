'Eigenaar van LA Dodgers vangt bot bij Chelsea'

Roman Abramovich heeft onlangs een bod op Chelsea vanuit de Verenigde Staten geweigerd.

Todd Boehly, voormalig president van investerings- en adviesbureau Guggenheim Partners én mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, klopte volgens The Wall Street Journal tevergeefs aan bij de eigenaar van the Blues.

Al maanden doemen geruchten op dat diverse partijen azen op . Abramovich, sinds 2003 eigenaar van de Londense club, was vanwege de diplomatieke schermutselingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland niet in het bezit van een visum.

Daardoor kon een verkoop van de club volgens diverse Engelse media een realistisch scenario zijn. Inmiddels beschikt Abramovich over een Israëlische nationaliteit, waardoor een deal mogelijk minder voor de hand ligt.

The Wall Street Journal meldt dat Boehly zich onlangs meldde bij de miljardair. De Amerikaan slaagde echter niet in zijn poging, want zijn bod was volgens Abramovich te laag.

Laatstgenoemde zakenman aast op een bedrag van rond de drie miljard euro. Naar verluidt neemt Boehly geen genoegen met de afwijzing en zal hij in een later stadium met een verbeterd bod komen.