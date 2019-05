'Ehizibue op weg naar Bundesliga na naderend akkoord'

Kingsley Ehizibue heeft zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle gespeeld. De 23-jarige rechtsback is op weg naar de Bundesliga.

is namelijk dicht bij een akkoord met 1. FC Köln, zo schrijft de Stentor woensdag. De speler moet het zelf nog wel eens raken over zijn persoonlijke voorwaarden. Mocht de transfer rondkomen, dan heeft hij alsnog zijn gewenste transfer te pakken. Een halfjaar geleden weigerde Ehizibue op het laatste moment een overstap naar Genoa.



De interesse van FC Köln komt niet uit de lucht vallen. Eind april bracht Ehizibue al een bezoek aan de kersverse kampioen van de 2. . Hij bezocht het duel met SV Darmstadt 98. Naar verwachting wordt de transfer pas volgende maand afgerond. De verdediger is momenteel op vakantie in Griekenland. Volgens het regionale dagblad ziet hij de Duitse competitie als zijn beste vervolgbestemming.



In januari leek Ehizibue nog op weg naar de . Hij had zijn medische keuring bij Genoa al doorstaan nadat de clubs het eens waren geraakt over de transfersom, die naar verluidt tussen de twee en drie miljoen euro bedroeg. Op het laatste moment weigerde hij de transfer. Zelfs een contract van 1,7 miljoen euro per jaar kon hem niet overtuigen om zijn handtekening te zetten.



Ehizibue wist niet waar zijn twijfel vandaan kwam. "Het was de moeilijkste beslissing in mijn leven. Ik heb mezelf nog proberen om te praten, maar had geen vrede in mijn hart", vertelde hij in een interview met de Volkskrant . "Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: als er een mooie club komt waar ik veel geld kan verdienen, dan ga ik. Maar eenmaal in zei mijn hart dat ik het niet moest doen. Ik ben een gevoelsmens."