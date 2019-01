Ehizibue laat 'megacontract' en 'recorddeal PEC Zwolle' klappen

Kingsley Ehizibue gaat toch niet naar Genoa.

De 23-jarige verdediger was de afgelopen tijd bezig om de transfer af te ronden, maar kort voor het zetten van zijn krabbel begon hij te twijfelen. PEC Zwolle is bereid om Ehizibue te verkopen, omdat zijn contract al in 2020 afloopt, maar de speler heeft besloten niet te tekenen, aldus De Telegraaf en Voetbal International .

Ehizibue kon voor vierenhalf jaar tekenen bij de Italiaanse club en had naar verluidt een 'megacontract' in het vooruitzicht met een salaris van bruto 1,75 miljoen euro per jaar. De rechtervleugelverdediger heeft aan de directie van Genoa en aan president Enrico Preziosi verteld dat hij het gevoel had dat hij nog een halfjaar bij de Eredivisionist moest blijven, zo stelt De Telegraaf .



'Het was een klap in het gezicht van de huidige nummer veertien van de Serie A, die de dagen voorafgaand alles uit de kast had gehaald om een deal te bewerkstelligen', zo schrijft de krant. Ehizibue had de medische keuring al doorstaan. PEC Zwolle had de hoogste transfersom uit de clubgeschiedenis kunnen bewerkstelligen met een deal van drie miljoen euro.