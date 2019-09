Egoïstische Salah? Niemand klaagde na prachtgoal tegen Arsenal

De Egyptenaar werd bekritiseerd toen hij tegen Burnley niet afspeelde op Sadio Mané, maar opmerkingen over zijn hebzucht zijn misplaatst.

De mogelijkheid om te passen lag er. Iedereen kon dat zien.

Zeker de man aan de bal kon dat zien, ook al stormde hij naar voren op volle snelheid. In het uitvak ontstond steeds meer spanning onder de fans om wat er ging komen.

Afspelen! Speel de bal naar hem! Afspelen!

Mohamed Salah deed dat niet. Hij kijk niet eens naar links. Hij liet het scoren niet over aan Roberto Firmino, terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten. De linkspoot negeerde zijn teamgenoot en ging voor eigen succes.

Hij scoorde. Zijn 50ste doelpunt in de Premier League. Hij had er acht wedstrijden op gewacht, een eeuwigheid. En klopte door deze treffer van Salah.

Dankzij Salah's zelfzuchtigheid.

Salah's egoïsme was na Liverpool's laatste wedstrijd opnieuw onderwerp van gesprek. Het zegt misschien wel veel over de progressie die onder Jürgen Klopp is geboekt dat het na een 0-3 zege bij alleen maar gaat over de harmonie binnen zijn ploeg en de relatie tussen twee van zijn beste spelers. Want wat valt er verder nog over dit team te zeggen?

Laten we één ding alvast duidelijk maken: er is geen conflict tussen Salah en Sadio Mané. Ze hebben een hechte band met elkaar, zowel binnen als buiten de lijnen. Dat Mané door het lint ging na zijn wissel op Turf Moor was alweer vergeten toen beide spelers na afloop de kleedkamer binnenstapten.

Mané was logischerwijs geïrriteerd dat hij in kansrijke positie de bal niet kreeg van Salah, die zijn ploeggenoot simpel alleen voor de keeper had kunnen zetten.

Bij een 0-3 tussenstand, door goals van onder meer Mané en Firmino, probeerde Salah er zelf ook eentje te maken. Een verdediger van Burnley wist dat te voorkomen. Kort daarna liet Mané, inmiddels vervangen voor Divock Origi, heel duidelijk merken hoe hij zich voelde. De Senegalees was niet blij.

"Ik houd daar wel van", zei aanvoerder Jordan Henderson na afloop. De Engelsman moest lachen om de suggestie dat er problemen zouden zijn tussen Salah en Mané.

"We pushen elkaar gewoon de hele tijd vooruit. Ik denk dat we dat nodig hebben", aldus de middenvelder.

Henderson heeft gelijk. Liverpool heeft de laatste jaren een ongelooflijk hoge standaard neergezet. Er wordt van iedere speler het beste gevraagd. Elke wedstrijd. En degenen die tekortschieten, krijgen dat te horen, wie ze dan ook zijn. Salah is niet immuun voor kritiek, net zoals Mané, Firmino en Virgil van Dijk dat ook niet zijn.

Feit is echter dat wat Liverpool ook doet, gewoon goed werkt. The Reds zijn koploper in de Premier League en hebben als enige ploeg in de hoogste zes Engelse divisies een 100 procent score. Ze zijn de kampioen van Europa, winnaar van de Europese Super Cup en statistisch gezien de beste runner-up die Engeland ooit heeft gehad.

Om dat te bereiken heeft men zowel Salah als Mané nodig gehad. Net als Salah's blijvende gretigheid om te willen scoren.

Juist vanwege dat verlangen, die eigenzinnigheid en dat opmerkelijke zelfvertrouwen is de Egyptenaar één van de beste voetballers ter wereld. Hij doet nooit een stapje terug, hij denkt nooit dat hij in een wedstrijd wel genoeg heeft gedaan. Hij wil altijd meer. Voor hem betekent voetballen doelpunten maken.

Soms heeft dat invloed op de beslissingen die hij neemt, zoals dus ook gebeurde op Turf Moor. De 27-jarige ster weet heus wel dat hij de bal had moeten afspelen op Mané, maak je daar maar geen zorgen over.

Maar aan de andere kant: je kan nooit de doelpuntencijfers neerzetten van Salah - 74 goals in 110 duels van Liverpool, 41 in 67 wedstrijden bij Egypte - als je niet zelfverzekerd bent en nooit risico's neemt.

De jubileumgoal tegen Southampton was een risico. Dat geweldige afstandsschot tegen vorig seizoen ook. Herinner je je de sologoals tegen , , en ? Of zijn prachtige doelpunt tegen ? Toen keek hij ook niet naar zijn teamgenoten, maar daar hoorde je toen niemand over.

"Je kan niet zoveel doelpunten maken zonder 'egoïstisch' te zijn, zoals sommige mensen het noemen", reageert Robbie Fowler, oud-spits van Liverpool. "Maar wat willen die mensen nou eigenlijk?"

"Willen ze dat hij een doelpuntenmaker is of iemand die altijd op zoek is naar een pass? Je kan het niet allebei hebben."

Salah is zo af en toe niet alleen een doelpuntenmaker. Sinds hij in 2017 op Anfield arriveerde, liet hij twintig Premier League-assists noteren. Dat zijn er meer dan Mané en Firmino. Sterker nog, meer dan iedere andere speler in de selectie. Salah heeft meer kansen voor teamgenoten gecreëerd dan al zijn medespelers en hij leverde de meeste succesvolle aanvallende passes af.

Zo egoïstisch is hij dus niet.

"Je kan geen topscorer van wereldklasse zijn als je niet die overtuiging hebt dat je gaat scoren", zegt Fowler, en hij kan het weten. Slechts vijf spelers hebben meer doelpunten voor Liverpool gemaakt dan hij.

Salah staat nu nog 28ste op die lijst, maar dat zal snel veranderen. De technicus staat op het punt om Steve Heighway, Fernando Torres en Luis Suarez in te halen. John Toshack, Kevin Keegan en Albert Stubbins heeft hij ook in het vizier. Salah heeft nog 26 goals nodig om de 100 te halen en de kans is vrij groot dat hij die mijlpaal dit seizoen nog wel bereikt.

Ook de topscorerstitel in de Premier League staat weer op zijn verlanglijstje. Hij wil meer records verbreken, nog meer doelpunten maken en meer prijzen veroveren.

En als dat betekent dat hij af en toe een teamgenoot irriteert, of hatelijke berichten op Twitter moet lezen over zijn hebzucht, dan is dat maar zo.

Voor Liverpool-fans is dat het allemaal wel waard. Want een egoïstische Salah is heel vaak ook een scorende Salah.