"Egoïstisch is een slecht woord, maar hij was heel doelgericht"

Arjen Robben maakte donderdag bekend dat hij een punt achter zijn imposante loopbaan zet.

Rafael van der Vaart speelde jarenlang samen met de 35-jarige vleugelaanvaller. "Als je zo'n grote ster bent en zo normaal bent gebleven, dan verdient dat een groot compliment", zegt Van der Vaart in gesprek met Voetbal International over zijn voormalig ploeggenoot.

"De eerste ontmoeting was tijdens - , ik speelde al een tijdje en hij maakte zijn debuut tegen ons. Wij scoorden allebei, het werd 3-3 en het was een geweldige wedstrijd", haalt de oud-middenvelder zich voor de geest. Later zouden de twee ploeggenoten worden, bij (de jeugdelftallen van) Oranje en . "We hebben een geweldige band. Ik zei altijd voor de gein: geef de bal aan hem en je ziet hem nooit meer terug. Egoïstisch is een slecht woord, maar hij was heel doelgericht en ging vaak voor zichzelf."



"Als je snel bent, techniek hebt en een mannetje kan passeren, heb je een streepje voor op de anderen. Nog steeds, daarom vind ik het jammer dat hij niet meer naar Nederland komt", vervolgt Van der Vaart. Robben werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een terugkeer bij FC Groningen of . "Er zijn veel spelers die zeggen: Je moet op je hoogtepunt stoppen. De grootste onzin die er is, je moet gewoon doorgaan zolang je je goed voelt en het publiek vermaken. PSV was nog in de markt voor hem: dat had ik graag gezien."



"Je weet wat hij gaat doen, naar binnenkomen en schieten, maar toch lukte het altijd", stelt Van der Vaart. Hij maakte met Robben samen furore bij Oranje, met wie ze in 2010 de WK-finale wisten te bereiken. Spanje was in de eindstrijd na verlenging te sterk voor het . "De rit van Oranje was altijd top, het is een voorrecht geweest om in dat team te spelen. We haalden de WK-finale, waarin hij die kans miste en ik de goal had kunnen voorkomen. Dat zal altijd een smetje blijven op onze carrière, denk ik."