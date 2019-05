Eerste zomerdeal Brands bespoedigt vertrek Stekelenburg bij Everton

Marcel Brands heeft de eerste versterking voor Everton voor volgend seizoen binnen.

De technisch directeur haalt Jonas Lössl transfervrij op bij . De dertigjarige doelman uit Denemarken zette vrijdag zijn handtekening onder een driejarig contract bij the Toffees . Lössl eindigde met Huddersfield afgelopen seizoen op de laatste plaats in de Premier League, waardoor the Terriers op een niveau lager uitkomen.

De Scandinavische sluitpost was in totaal twee jaar actief in Huddersfield. In het eerste seizoen werd de doelman nog gehuurd van . Daarna namen de Engelsen hem voor 2,5 miljoen euro definitief over van de -club. Lössl, die in het verleden voor FC Midtjylland en uitkwam, was in de voorbije voetbaljaargang 31 keer actief in de Premier League.



De komst van Lössl luidt waarschijnlijk het vertrek in van Maarten Stekelenburg, ondanks zijn tot medio 2020 lopende contract op Goodison Park. De 36-jarige keeper zakt nog verder weg in de pikorde en het lijkt voor beide partijen beter dat de voormalig Ajacied zijn heil elders zoekt. Jordan Pickford, tevens doelman van het Engelse elftal, is de onbetwiste nummer één van .