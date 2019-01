Eerste wedstrijd in Keuken Kampioen Divisie afgelast door winterweer

Door het winterweer is er een streep gezet door het duel tussen FC Dordrecht en Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

De Schapenkoppen communiceren via de officiële kanalen dat het veld onbespeelbaar is en dat de wedstrijd om die reden afgelast is. Indien de omstandigheden maandag beter zijn, wordt het treffen dan al ingehaald.

FC Dordrecht riep donderdagavond nog vrijwilligers via social media op om te komen helpen met het sneeuwvrij maken van het speelveld. Vrijdagochtend liet de huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie weten dat die actie afgeblazen werd, omdat er geadviseerd is om het gras ‘onberoerd te laten’. Dordrecht verruilde afgelopen zomer de kunstgrasmat in het Riwal Hoogwerkers Stadion voor natuurgras.



Het is goed mogelijk dat er in de loop van de dag meer wedstrijden worden afgelast in de Eerste Divisie. De KNVB maakte donderdag al bekend dat het grootste deel van de wedstrijden in het amateurvoetbal komend weekeinde geen doorgang zullen vinden vanwege het winterse weer. Zoals het er nu naar uitziet, zal de wedstrijd tussen Dordrecht en Jong PSV komende maandag al ingehaald kunnen worden.