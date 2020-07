Eerste nieuwkomer in de Premier League is na zestien jaar terug

Leeds United is vanaf volgend seizoen weer actief in de Premier League.

De ploeg van manager Marcelo Bielsa kan promotie uit de Championship niet meer ontgaan na de nederlaag die West Bromwich Albion vrijdag leed bij (2-1). Daardoor is Leeds voor het eerst sinds 2004 terug op het hoogste niveau in Engeland.

De eerste twee plekken in de Championship geven recht op directe promotie naar de Premier League. Leeds won donderdag zelf met 1-0 van Barnsley en gaat twee wedstrijden voor het einde aan kop van de competitie.

West Brom kon tot vrijdagavond in theorie nog over Leeds heen gaan, maar dat is mathematisch onmogelijk na diens verlies tegen Huddersfield. Leeds staat zes punten voor op Brentford en heeft nog één punt nodig om zich kampioen te mogen noemen.



Leeds United klom in de jaren negentig van de vorige eeuw op tot de top van de Premier League. The Whites deden jarenlang mee om de hoogste plaatsen, met een derde plek in 2000 als beste resultaat in de Premier League.

In 1992 werd Leeds zelfs kampioen van de First Division, zoals het hoogste niveau in Engeland toen nog heette.



In de jaren daarna kwam de club in de financiële problemen en moesten sterspelers als Rio Ferdinand, Robbie Keane, Harry Kewell, Lee Bowyer en Jonathan Woodgate worden verkocht.

In 2004 degradeerde Leeds naar de Championship, drie jaar later werd het dieptepunt bereikt met degradatie naar de League One. Sinds 2010 was Leeds weer actief in de Championship.