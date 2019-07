'Eerste klus als bondscoach lonkt voor John van 't Schip'

John van 't Schip gaat mogelijk voor het eerst aan de slag als bondscoach.

De momenteel clubloze oefenmeester is namelijk in beeld om de onlangs vertrokken Angelos Anastasiadis op te volgen als bondscoach van Griekenland, zo weet Voetbal International zaterdagavond te melden.



Anastasiadis stond sinds november 2018 aan het roer bij Griekenland, maar besloot vorige week zelf op te stappen. De Griekse voetbalbond is naarstig op zoek naar een opvolger en heeft naar verluidt een lijst met kandidaten opgesteld, waar ook de naam van Van 't Schip op prijkt.



Van 't Schip zit zonder club, nadat hij in december vorig jaar werd ontslagen door . De 55-jarige keuzeheer werkte nooit eerder als bondscoach, maar beschikt wel over enige internationale ervaring: tussen 2004 en 2008 fungeerde hij als rechterhand van Marco van Basten bij het .



Het Griekse voetbal heeft enkele barre jaren achter de rug. De Europees kampioen van 2004 wist zich namelijk voor zowel het EK van 2016 als het WK van 2018 niet te plaatsen. De Grieken hopen er volgend jaar wel weer bij te zijn op het EK, maar staan er momenteel in de kwalificatie niet al te best voor. In een groep met Italië, Finland, Armenië, Bosnië-Herzegovina en Liechtenstein staat men na vier duels met vier punten op een vierde plaats.