Eerste berichten bieden enige reden tot optimisme voor Hugo Lloris

Hugo Lloris heeft volgens de eerste indicaties geen botbreuk overgehouden aan zijn pijnlijke val van zaterdagmiddag.

Volgens ESPN is de schouder van de doelman van uit de kom geraakt en staat hij circa twee maanden aan de kant. Zijn club heeft nog niets gemeld over de duur van de absentie van de Fransman.

Lloris moest zich tegen al na drie minuten laten vervangen, nadat hij een hoge voorzet van Pascal Gross verkeerd beoordeelde. Hij probeerde de bal tevergeefs uit de doelmond te halen en kwam vervolgens volledig verkeerd terecht op zijn arm. Tijdens een langdurige medische behandeling op het veld kreeg hij zuurstof toegediend en moest hij uiteindelijk per brancard van het veld. Engelse media spraken aanvankelijk over een gebroken elleboog of een gebroken arm.

De schade lijkt echter mee te vallen, aangezien de schouder van Lloris op basis van de eerste scans enkel uit de kom geraakt lijkt te zijn. ESPN meldt op basis van een bron bij de club dat de 32-jarige keeper circa twee maanden buitenspel staat, al is daar nog geen zekerheid over en kan de absentieduur ook langer uitvallen. Tegen Brighton werd hij vervangen door Paulo Gazzaniga; de 21-jarige Alfie Whiteman is in principe de derde keus.

De verwachting is dat Lloris het ziekenhuis zaterdagavond al mag verlaten. Naar verwachting vliegt Lloris maandag naar Parijs om nader onderzocht te worden door de teamarts van de nationale ploeg van Frankrijk. Daarna keert hij terug naar Tottenham om te rehabiliteren. Mauricio Pochettino, de trainer van Tottenham, stelde na afloop dat het uitvallen Lloris een 'enorme impact' had op de wedstrijd. "Je aanvoerder verliezen én een doelpunt incasseren heeft een grote emotionele impact op de ploeg."

Tottenhan Hotspur, dat eerder deze week in de werd vernederd door (2-7), ging in Brighton met 3-0 onderuit. Daardoor staan de Spurs voorlopig slechts achtste in de Premier League.