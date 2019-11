"Eerlijk gezegd was ik verbaasd dat Erik ten Hag mij liet starten"

Ajax kan tot de winterstop niet beschikken over de geblesseerde David Neres. Zondag was Zakaria Labyad zijn vervanger tegen FC Utrecht.

De basisplaats voor de 26-jarige spelmaker in de uiteindelijk met 4-0 gewonnen wedstrijd kwam als een verrassing, aangezien hij dit seizoen nog niet eerder minuten maakte in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Labyad zelf had eigenlijk ook niet verwacht dat hij aan de aftrap zou mogen verschijnen tegen zijn oude club. "Eerlijk gezegd was ik verbaasd dat ik mocht starten, aan de andere kant ook weer niet. Ik denk dat ik de afgelopen maanden persoonlijk en ook op het veld veel stappen heb gemaakt."

"Ik ben altijd hard blijven trainen en ik bleef ook in mezelf geloven, dat heeft zich vandaag uitbetaald", reageert hij na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports. Labyad werd vorig jaar zomer opgepikt in de Domstad en kwam vooralsnog 21 keer in actie namens .

"Het is natuurlijk moeilijk om niet te spelen, maar de trainer heeft mij vandaag de kans gegeven om te starten. Het was in het begin ook wennen om weer in deze ambiance te staan", gaat hij verder in op zijn situatie.

"Mijn teamgenoten hebben me ook steeds gesteund en gezegd dat ik op mijn kans moest wachten, vandaag kreeg ik die kans." De aanvaller annex offensieve middenvelder werd zondagmiddag een kwartier voor tijd gewisseld omdat de pijp leeg begon te raken.

"Het is voor mij natuurlijk lang geleden dat ik een competitiewedstrijd heb gespeeld. De spanningen voor de wedstrijd kosten ook veel energie en tijdens de wedstrijd probeer ik ook gewoon keihard te werken, op een gegeven moment was ik op."

Lees beneden verder

Labyad weet dat Neres er voorlopig uitligt, wat nieuwe kansen voor hem zou kunnen opleveren aangezien Ten Hag het huidige middenveld intact lijkt te willen houden. Hij zou tot aan de winterstop dan ook graag de plek van zijn ploeggenoot over willen nemen.

"Ik hoop het natuurlijk wel. Ik moet nu op elke training laten zien dat ik erin hoor en dat ga ik nu ook in de aankomende tijd proberen", aldus Labyad. Zijn trainer was in ieder geval tevreden met het optreden van zijn pupil.

"Hij geeft een teken van leven: het is goed voor de hele selectie dat hij een rol speelt. We hebben ze allemaal nodig, dat blijkt maar weer. En ik hoop dat ze elkaar blijven pushen door die interne concurrentie. Dat ze resultaten behalen natuurlijk, maar ook dat ze plezier uitstralen."