'Eergevoelige' Elia hoopte op Ajax en op 'onbespreekbare' droomtransfer

Istanbul Basaksehir wist zich donderdag op spectaculaire wijze te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League.

De Turkse club verloor vorige week nog met 3-1 van , maar won gisteren met 4-1. "De mensen werden gek", laat Eljero Elia, een van de uitblinkers aan de kant van de Turkse club, weten in gesprek met Voetbal International.

Elia had gehoopt dat ook door zou gaan in de . "Ik had gehoopt dat Ajax het zou redden tegen . En dat wij ze dan hadden geloot. Zou geweldig zijn geweest, weer even terug naar Nederland."

"Ik speel nu al een tijd in Turkije en dan krijgen mensen niet een goed beeld van wat je laat zien. Twee keer tegen Ajax was een mooi podium geweest", aldus de aanvaller, die het Nederlandse voetbal nog goed volgt.

Meer teams

Elia is blij dat zijn voormalig werkgever onder het bewind van Dick Advocaat het weer goed doet. "Toen hij kwam, wist ik dat het zou werken. Ik hoor hier in Turkije alleen maar goede verhalen over hem als trainer."

"Ik ben blij. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord mijn club is", aldus Elia, die in januari op weg leek naar Talleres. De aanvaller zou bij een deal de eerste Nederlander in de Argentijnse competitie zijn geweest.

zei echter meteen dat de droomtransfer onbespreekbaar was, een besluit dat Elia kon begrijpen. "We doen mee om de titel in Turkije die we vorig jaar hebben verspeeld en zitten nog in de Europa League."

Lees beneden verder

"De president zei dat we iedereen nodig hebben. De interesse streelde me, maar ik hoef niet weg. Ik heb het naar mijn zin in Istanbul en haal elke week een goed niveau."

Ryan Babel koos afgelopen transferperiode mede voor Ajax om in beeld te blijven bij Oranje, iets wat Elia begrijpt. "Ik hoopte niet voor niets op Ajax, ik ben wel zo eergevoelig dat ik de mensen in Nederland wil laten zien dat ik er nog ben en een hoog niveau haal", reageert Elia.

"De bondscoach? Ik heb nooit bedankt voor Oranje en ik weet dat ze aanvallend problemen hebben. Ik ga alleen niet van mezelf zeggen dat ik bij de selectie hoor te zitten."