"Een winnaar als Cristiano Ronaldo zou zich nooit zo moeten gedragen"

Torino verloor zaterdag de Derby della Mole door een late penalty van Cristiano Ronaldo met 0-1 van buurman Juventus.

Het onderonsje houdt de gemoederen nog wel even bezig in Turijn. Ronaldo botste nadat hij de strafschop had benut namelijk tot grote onvrede van Torino-voorzitter Urbano Cairo tegen doelman Salvador Ichazo aan, terwijl de preses ook niet te spreken is over een aantal arbitrale beslissingen tijdens de stadsderby.

"Een winnaar als Ronaldo zou zich nooit zo moeten gedragen. Hij beschimpte een keeper die zijn penalty bijna stopte", steekt Cairo van wal in gesprek met Radio Rai . De voorzitter van Il Toro richtte daarna zijn pijlen op de arbitrage: "Ik heb een lijstje gemaakt van ongelooflijke beslissingen die in ons nadeel uitvielen."



'Iedereen kon zien wat er gebeurde: Blaise Matuidi duwde Andrea Belotti en Alex Sandro hield Simone Zaza vast. Dat waren twee incidenten waar de VAR in ieder geval naar had moeten kijken, al zijn we niet de enige club die dit jaar op die manier benadeeld is", is hij duidelijk. Cairo heeft niet het idee dat de invoering van de videoscheidsrechter de Serie A eerlijker heeft gemaakt.



"De psychologische ondergeschiktheid is er nog altijd: in de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld een aantal ongelooflijke beslissingen de kant van Juventus, die toch al sterker zijn dan wij, opgevallen. Ik tel er op z'n minst vijf die in ons nadeel zijn uitgevallen. VAR als een democratie gaat op dit moment achteruit." Torino staat na de nederlaag tegen La Vecchia Signora op de tiende plaats, terwijl Juventus met een voorsprong van acht punten op Napoli koploper blijft.