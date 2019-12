Een van laatste zes Eredivisionisten maakt overstap naar natuurgras

ADO Den Haag gaat na dit seizoen weer op natuurgras spelen.

De Eredivisionist wisselde in 2013 naar een kunstgrasmat, maar kiest vanaf volgend seizoen weer voor echt gras. In januari maakte de club het voornemen al bekend om weer op natuurgras te voetballen en inmiddels is de knoop doorgehakt.

ADO is een van de zes clubs uit de die dit seizoen op kunstgras voetbalt. , , , en hebben daar eveneens voor gekozen. In de geldt dat voor , Kerkrade, , FC Oss, , , en .

ADO zal, net als andere Eredivisie-clubs, een bonus van maximaal 350.000 euro krijgen voor het voetballen op natuurgras.

Na de promotie van vorig seizoen besloot over te gaan op natuurgras; eerder ruilden , en Jong hun nepsprieten al in voor echte. Excelsior en PEC Zwolle gaven reeds te kennen terug te willen naar natuurgras, maar dat daarvoor de financiële middelen ontbreken.

In oktober 2013 verruilde ADO het natuurgras voor een kunstmat, omdat de voorbereidingen voor het WK hockey in de zomer van 2014 de natuurgrasmat ernstig hadden beschadigd. Men was al van plan om per 2014/15 op kunstgras te spelen, maar die omslag werd door de ontwikkelingen versneld.