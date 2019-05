'Een van de beste spelers van Afrika' stopt: "Hij kan de lat niet lager leggen"

Yaya Touré heeft een punt gezet achter zijn loopbaan.

Zaakwaarnemer Dimitri Seluk laat vrijdag weten dat de 35-jarige Ivoriaan niet meer op zoek zal gaan naar een nieuwe club. Touré stond eerder dit seizoen nog een halfjaar onder contract bij Olympiacos, maar die samenwerking kwam binnen een halfjaar al ten einde.

"Yaya heeft besloten om zijn loopbaan af te sluiten als een kampioen", verwijst Seluk in gesprek met Sport 24 naar de landstitel die afgelopen seizoen wist te winnen. "De afscheidswedstrijd die City hem gaf was, in principe, het einde van zijn loopbaan. Niet alleen in dat team, maar over het algemeen gesproken. Yaya is een van de beste spelers van Afrika en heeft een van de mooiste carrières in de geschiedenis van het Afrikaanse voetbal gehad."



"Hij moet het voetbal dan ook op een goed moment verlaten. We hebben heel lang over dit onderwerp gesproken. Iedere speler wil natuurlijk zo lang als mogelijk doorgaan en fysiek gesproken zou Yaya dit op een acceptabel hoog niveau voor nog eens vijf jaar kunnen doen. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat hij, de voetballer die uitkwam voor en Manchester City, de lat niet lager kan leggen."



Touré is van plan om in de toekomst als trainer aan de slag te gaan: "Ik weet zeker dat hij daarin zal slagen, omdat hij speelde op een plek van waaruit hij de aanvallen van het team organiseerde. Yaya heeft bij clubs als Olympiacos, , Barcelona en Manchester City gespeeld, waar hij met goede coaches heeft gewerkt en veel heeft geleerd. Ik weet zeker dat Yaya twee jaar nadat hij zijn papieren heeft gehaald de leiding zal hebben bij een serieuze club en veel successen zal halen. Hij heeft al stappen gezet in die richting."



Touré begon zijn Europese loopbaan in 2001 bij het Belgische Beveren en kwam via Metalurh Donetsk en Olympiacos in 2006 bij AS Monaco terecht. Een seizoen later stond Barcelona op de stoep en in Catalaanse dienst won de middenvelder onder meer twee landstitels en de . In 2010 volgde een overstap naar Manchester City, waar hij in acht seizoenen tijd onder meer vier landstitels pakte. De 101-voudig international van Ivoorkust won bovendien in 2015 de Afrika Cup met zijn land.