Een ster in de Eredivisie - maar heeft Ödegaard echt een toekomst bij Real Madrid?

Het voormalige tienerwonderkind was dit seizoen in uitstekende vorm bij Vitesse, maar zal hij ooit zijn potentieel in Santiago Bernabéu waarmaken?

Het is niet normaal dat elke speler presenteert die ze voor hun opleiding hebben gehaald, maar in januari 2015 was Martin Ödegaard geen gewone jeugdaankoop. Op slechts vijftienjarige leeftijd bracht hij maanden door bij Europa's grootste en beste clubs. De Noorse tiener meldde zich met veel bombarie in de Spaanse hoofdstad, waarbij Los Blancos , , en beide clubs uit Manchester hadden afgetroefd in de strijd om zijn handtekening.

Had Madrid de nieuwe Cristiano Ronaldo of zelfs de nieuwe Lionel Messi gekocht? De aura rondom Ödegaard overtrof ruimschoot zijn prestaties op het veld bij Strömsgodset in zijn thuisland, hoewel de hype die hij losmaakte in Noorwegen en in Europa moeilijk te negeren was.

Dat is de reden waarom zijn eerste prestaties in Madrid zo teleurstellend waren. In twee jaar bij Castilla - Real's 'B'-team - speelde hij 62 wedstrijden, waarin hij slechts vijf keer scoorde en acht assists gaf. Alle heisa die zijn komst had veroorzaakt kwam niet overeen met zijn prestaties op het veld en fans begonnen het vertrouwen te verliezen.

Zijn coaches - waaronder een zekere Zinédine Zidane - bleven zijn inzet waarderen, maar geziet het feit dat hij zo was opgehemeld na zijn komst, voorspelden twee teleurstellende wedstrijden in het eerste team en een reeks teleurstellende vertoningen in de Segunda B - het derde Spaanse niveau - niet veel goeds.

Natuurlijk zijn er kanttekeningen waar rekening mee moeten worden gehouden bij het analyseren van de eerste jaren van Ödegaard in Madrid. Verhuizen naar een nieuw land en proberen te integreren bij een nieuwe cultuur is moeilijk voor iedereen op zo'n jonge leeftijd, vooral als je de taal niet kunt spreken. Ondertussen bestond het Castilla-team waarin hij speelde voornamelijk uit spelers die niet hetzelfde natuurlijke talent hadden als hun nieuwe teamgenoot.

"Alles is snel gegaan, maar in Noorwegen was er lange tijd ook geen ster. Dus de media vergroten alles uit. Ik was vijftien jaar en het was al dagelijks een gekkenhuis", legde Ödegaard zijn transfer uit in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik ben een nuchter mens. Een prototype Scandinaviër, ja. Ik houd helemaal niet van de aandacht of de overdreven verwachtingen."

"Ik was zestien jaar toen ik naar Madrid verhuisde. Mijn vader ging mee. Hij was mijn chauffeur in Spanje. Mijn moeder bleef bij mijn broer en twee zussen in Drammen. Het gezin is jaren uit elkaar getrokken. Dat is een groot offer. Natuurlijk had ik gehoopt op meer speeltijd. Maar ik heb met de sterren gevoetbald. Ik maakte een reuzenstap. Van Strömsgodset naar Sergio Ramos en Ronaldo.’’

Eén ding was duidelijk - Ödegaard moest Spanje verlaten of het risico lopen te worden gezien als weer een wonderkind van wie te veel werd verwacht. Zijn bestemming: de en sc .

Door naar Nederland te verhuizen was hij ver genoeg verwijderd van Spanje om nieuwsgierige blikken vermijden, terwijl hij dichtbij genoeg Noorwegen was om zich beter op zijn gemak te voelen in zijn omgeving. Sommigen vroegen zich af of een dergelijke stap terug contraproductief zou kunnen zijn, maar nadat hij zijn vorm had teruggevonden tijdens het seizoen 2017/18, keerde hij dit seizoen opnieuw terug naar de competitie om voor te gaan spelen.

De kale cijfers liegen niet als het gaat om zijn prestaties. Voor Heerenveen scoorde hij drie keer en gaf vijf assists in 43 wedstrijden. Dit seizoen scoorde hij voor Vitesse negen keer en gaf hij tien assists in aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen tegen woensdagavond. Zijn prestaties hebben een volwassenheid laten zien die nog niet eerder was waargenomen, waar zijn ster in de competitie week na week groter werd.

"Martin heeft een grote stap voorwaarts gezet om zichzelf te vestigen als een volwassen speler in een van de beste competities in Europa", vertelde de Noorse journalist, Joachim Baardsen van VG, aan Goal. "Hij is nu klaar. Er is bijna geen twijfel over zijn groei dit seizoen. Ik denk dat we zelfs de komende twee of drie seizoenen zijn maximale potentieel niet zullen zien, maar als dat moment komt, kan hij uitzonderlijk zijn."

De vraag is nu: is hij klaar om zijn stempel te drukken op het eerste team van Real Madrid? Los Merengues geloven zeker nog steeds in zijn capaciteiten en hun hoop in hem is enorm gestegen sinds hij voor het eerst in zijn jonge carrière zich liet gelden in het seniorenvoetbal. Daarom is er weinig interesse om hem definitief te laten vertrekken, ondanks de interesse van .

De halve finalisten van de waren al bewonderaars van de twintigjarige voordat hij een cruciaal doelpunt tegen scoorde om Ajax zodoende het voordeel te geven in de titelrace en de geruchten van een bod van twintig miljoen euro zullen niet verdwijnen. Er wordt in Amsterdam gezocht naar een vervanger voor Hakim Ziyech en Ödegaards ervaring met de Eredivisie en het potentieel om te schitteren op het Europese podium betekenen dat hij de ideale aankoop zou kunnen zijn.

"Ik zal met Real Madrid gaat praten en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ajax is een geweldige club. Ik denk dat twintig miljoen euro veel geld voor mij is!", zei de Noor onlangs toen hem werd gevraagd naar de geruchten over zijn toekomst, hoewel de gesprekken met Madrid slechts op één manier zullen eindigen. Van een verkoop is geen sprake, hoewel dat niet betekent dat hij niet te bewonderen zal zijn in de Johan Cruijff ArenA tijdens het seizoen 2019/20.

De Telegraaf heeft gemeld dat de twee historisch gezien grootmachten van het Europese voetbal hebben onderhandeld over een huuroverkomst, hoewel het onwaarschijnlijk is dat er een stap wordt gezet voordat bekend is of Ödegaard op realistische wijze een rol kan spelen voor zijn moederclub.

De terugkeer van Zidane is de dugout is goed nieuws voor Ödegaard, een feit dat de speler zelf heeft erkend. De hindernissen voor hem zijn echter aanzienlijk. Mede-jongelingen Vinícius Júnior en Brahim Díaz zijn al begonnen om naam te maken in Laliga, terwijl de tiner Rodrygo snel zal overkomen uit Brazilië nadat zijn komst van vorig jaar werd afgerond. Daarnaast zijn er nog de meer gevestigde vleugelaanvallers Marco Asensio en Lucas Vázquez en de concurrentie op de flanken is groter dan bij de meeste Europese topclubs, zelfs wanneer er geen rekening gehouden wordt met spelers als Isco en Dani Ceballos - die deze zomer waarschijnlijk verkocht zullen worden.

Om die reden zal Ödegaard waarschijnlijk moeten wachten tot het einde van de transferperiode voordat hij precies weet waar hij zijn volgende twaalf maanden zal doorbrengen. Er is geen twijfel mogelijk dat hij op twintigjarige leeftijd minuten nodig heeft om zijn ontwikkeling voort te zetten en Zidane zal het laatste woord hebben bij alle transferbeslissingen. Maar als het niet in 2019 is dat hij definiteif doorbreekt in Madrid, dan is het in 2020 of 2021. Zij hebben nu te veel in hem geïnvesteeerd om op te geven en een andere club de vruchten te laten plukken van zijn talenten.

Lees beneden verder

Ödegaard zette de standaard voor Madrid's nieuwe beleid om het beste jonge talent van de wereld vast te leggen voordat de concurrentie dit doet en ondanks de teleurstellingen van dit seizoen wordt er weinig getwijfeld of dit het juiste pad was om te volgen.

"Ödegaard doet me denken aan Christian Eriksen, maar hij is nog sneller", besluit Baardsen in zijn gesprek met Goal. Ironisch genoeg is de Deense international Eriksen een van de spelers die op de verlanglijst staat van Madrid als het gaat om zomerse aanwinsten en hij had ook een grote reputatie als jongeling in Scandinavië voordat hij aan zijn talent werkte in de Eredivisie en naar de Premier League verhuisde op 21-jarige leeftijd.

Met Ödegaard gelooft Real dat ze de volgende Scandinavische superster al onder contract hebben staan en dat hij eindelijk klaar is om zijn stempel te drukken op de dertienvoudig Europees kampioen. De tijd voor Ödegaard om zijn potentieel waar te maken ligt in het verschiet.