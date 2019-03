"Een speler die ik graag zou zien op Old Trafford is Ajax-verdediger Matthijs de Ligt"

Dimitar Berbatov zou graag zien dat Manchester United zich komende zomer versterkt met Ajax-verdediger Matthijs de Ligt.

Donderdag kwam er duidelijkheid over de toekomst van Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford, nadat de Noor definitief de opvolger werd van de in december ontslagen José Mourinho. Nu de toekomst over de trainerspositie duidelijk is, kan er nagedacht worden over United's plannen voor het seizoen 2019/20.

The Red Devils zijn al in verband gebracht met 's Jadon Sancho, -verdediger Raphaël Varane en -middenvelder Declan Rice. De verdediging is een punt van zorg, daterend uit het begin van het seizoen. Mourinho probeerde tevergeefs 's Harry Maguire en Tottenham Hotspurs Toby Alderweireld vast te leggen.

"United heeft de afgelopen seizoenen veel geld uitgegeven, dus ze moeten ervoor zorgen dat ze geen geld uitgegeven alleen om het uitgegeven, ze moeten goed nadenken over wat ze nodig hebben en verstandig kiezen", vertelt Berbatov in gesprek met Betfair .

"In de aanval, met Marcus Rashford, Anthony Martial, Romelu Lukaku en Jesse Lingard, hebben ze alles wat ze nodig hebben, maar ik denk dat ze zich moeten concentreren op twee posities: een centrale verdediger en een centrale middenvelder die Paul Pogba in staat stelt om aanvallender te spelen."

"We hebben gezien dat veel namen worden genoemd als een mogelijke versterking voor de verdediger, waarbij Maguire en Alderweireld consequent worden genoemd, en ik vind ze allebei goed - ze zijn solide en goed in balbezit."

"Een speler die ik graag zou zien op Old Trafford is -verdediger Matthijs de Ligt, hoewel ik weet dat elke grote club in Europa achter hem aan zit. Ik zag hem tegen Real Madrid spelen en was onder de indruk - vol vertrouwen en zeker voor een speler van zijn leeftijd."'

"Het feit dat zijn internationale teamgenoot Virgil van Dijk al in de Premier League speelt, zou een opsteker kunnen zijn voor elk Engels team dat op De Ligt jaagt. De speler van zal hem verstellen hoe goed de competitie is en dat kan een verschil maken in waar je voor kiest om naar toe te gaan."