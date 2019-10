Een huurtransfer of de Champions League? Waarom Foden meer baat heeft bij een verblijf in Manchester

De international van Engeland Onder-21 wordt aangeraden om elders meer speeltijd te krijgen, maar elke transfer kan zijn ontwikkeling belemmeren.

"Iedereen weet precies wat mijn mening over Phil Foden is", zei manager Pep Guardiola aan het begin van deze maand. "Hij zal dit seizoen en de komende seizoenen veel spelen."

Maar totdat de getalenteerde tiener inderdaad regelmatig minuten krijgt, zijn er altijd mensen die zeggen dat hij ergens anders op zoek zou moeten gaan naar speeltijd.

"Als hij de kans krijgt om City in januari op huurbasis te verlaten, waarom zou hij dan wachten?" vindt voormalig Engels international Chris Waddle.

"Als hij tegen die tijd nog geen basisplek heeft afgedwongen, zou een huurperiode van een halfjaar heel goed voor hem zijn."

Foden speelde dit seizoen pas 103 minuten in alle competities, waarvan negentig in de zege op Preston North End in de .

Aangezien veel van zijn 19-jarige leeftijdsgenoten bij andere clubs vaker aan spelen toekomen, is het voor de hand liggende argument dat Foden door City wordt tegengehouden.

Door de transferban bij werd Frank Lampard gedwongen om jeugdspelers bij het eerste elftal te halen. Het gevolg was dat Tammy Abraham, Fikayo Tomori en Mason Mount onlangs door bondscoach Gareth Southgate werden geselecteerd voor The Three Lions.

Ondertussen meldde Foden zich bij de Onder-21, hoewel de middenvelder volgens veel kenners wel klaar is voor het grote werk. Hij heeft echter nauwelijks de kans gehad om dat te laten zien.

Mount, die een jaar ouder is, profiteerde duidelijk van een uitstapje in de Championship vorig seizoen. Hij kwam tot 44 optredens namens Derby County, de vorige werkgever van Lampard. De oud-speler van was een belangrijke pion in de ploeg die bijna promoveerde naar de Premier League.

Natuurlijk had Mount het geluk dat Lampard vervolgens naar Stamford Bridge verhuisde, waar de manager afgelopen zomer geen nieuwe spelers van buitenaf kon binnenhalen.

Het moet echter gezegd worden dat andere Britse tienertalenten minder geluk hebben gehad, zelfs bij Chelsea.

Ethan Ampadu vertrok in de zomer naar om meer speeltijd te krijgen, maar hij wacht in Duitsland nog steeds op zijn debuut.

Ondertussen koos 's Eddie Nketiah, die een jaar ouder is dan Foden, voor een huurperiode bij Leeds United. De jongeling sprak onlangs zijn ongenoegen uit over het feit dat hij in de Championship nog geen basisplek heeft gekregen.

De frustratie over het gebrek aan speeltijd bij Foden wordt deels gevoed doordat Guardiola altijd maar de loftrompet over hem steekt. En toch stuurt hij de linkspoot zelden het veld in.

"Phil is de meest getalenteerde speler die ik ooit heb gezien in mijn carrière als trainer", zei de Catalaan in de zomer. Nu, drie maanden later, wacht Foden nog steeds op zijn eerste basisplaats in de Premier League.

Guardiola staat erop dat zijn pupil die plek moet verdienen. Een logische opmerking als je weet dat de Engelsman moet concurreren met Europese topspelers als Kevin De Bruyne, David Silva, Ilkay Gündogan en Bernardo Silva.

City speelt zó vaak tegen teams die achterin de ruimtes zo klein mogelijk houden, waardoor de aanvallende middenvelder een cruciale rol heeft.

Dat is ook de reden waarom De Bruyne en David Silva zo gewaardeerd worden. De twee zijn experts in het creëren van kansen. Niet voor niets staan ze op de bovenste twee plaatsen op de ranglijst van meeste assists in de Premier League.

Bij kost het tijd om de beginselen van Guardiola's voetbalfilosofie te leren en nieuwe spelers - met name aanvallers - hebben vaak een periode van aanpassing nodig.

Bernardo Silva bloeide in het Etihad Stadium pas echt op in zijn tweede seizoen en deze jaargang laat Riyad Mahrez zich steeds meer zien, ruim twaalf maanden na zijn verhuizing vanuit Leicester.

Foden profiteert ondertussen van de samenwerking met Guardiola en het dagelijks trainen met De Bruyne en de andere wereldtoppers.

Zes maanden in de Championship - zelfs onder een vergelijkbare manager, zoals Marcelo Bielsa in Leeds - zou zijn ontwikkeling vertragen.

"Het is niet altijd logisch om verhuurd te worden, want dat kan ook de nodige problemen met zich meebrengen, zoals een nieuwe speelstijl, een ander trainingsregime en alles om hem heen", zei Southgate over de situatie van Foden.

In de ogen van Guardiola is Foden de erfgenaam van David Silva, die aan zijn laatste seizoen in Manchester bezig is. Het talent moet dus geduld hebben, zoals zoveel grote spelers uit het verleden.

Andrés Iniesta speelde voor zijn twintigste verjaardag slechts 26 wedstrijden bij en Xavi maar 39. Foden heeft er al 41 achter zijn naam staan en hij wordt eind mei pas twintig.

Bovendien kan de jongeling -voetbal spelen, wat natuurlijk niet het geval zou zijn bij een huurtransfer naar de Championship of een Europese subtopper. Het lijkt erop dat Foden deze groepsfase nog wel in actie gaat komen.

Lees beneden verder

Bij een thuiszege op Atalanta (dinsdag) is City immers bijna geplaatst voor de tweede ronde en dus zal Guardiola waarschijnlijk gaan rouleren voor de laatste drie pouleduels. Zeker omdat men in de titelrace zes punten achter staat.

Foden zou voor het einde van dit kalenderjaar dus best zijn opwachting kunnen maken in het iconische San Siro (het stadion van Atalanta voldoet nog niet aan de UEFA-eisen, red.) of het intimiderende Stadion Maksimir van Dinamo Zagreb.

Die ervaringen zouden van onschatbare waarde zijn en dus is het beter om zijn opleiding in Manchester voort te zetten in plaats van het risico te lopen dat zijn ontwikkeling elders stagneert.